 Lazio Bologna, l'omaggio a Immobile prima della sfida dell'Olimpico.
Lazio-Bologna, l'omaggio a Immobile prima della sfida dell'Olimpico. FOTO

Serie A fotogallery
11 foto

Ciro Immobile torna in quella che è stata la sua "casa" per otto stagioni. Il bomber, è stato omaggiato dai tifosi e dalla società. Momenti di commozione per lui durante i cori e gli applausi di chi non lo ha dimenticato. Poi l'omaggio consegnato dall'attuale capitano biancoceleste Mattia Zaccagni: una maglia incorniciata. Prima del match è stato ricordato anche Sinisa Mihajlovic, ex giocatore biancoceleste ed ex allenatore rossoblù, con uno striscione a bordo campo tenuto da tutta la famiglia.

