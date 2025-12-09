Infortunio Leao, le news di oggi LIVE

Offerte Sky
Milan, infortunio Leao: news di oggi e tempi di recupero

live milan

Rafael Leao si è fatto male durante il primo tempo di Torino-Milan: un infortunio muscolare alla coscia destra che verrà valutato in giornata attraverso esami strumentali. Rischia seriamente di saltare la Supercoppa Italiana, in programma in Arabia Saudita dal 18 al 22 dicembre

TORINO-MILAN 2-3: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

LIVE

Milan, idea Lucca per gennaio

Col rientro di Lukaku il Napoli potrebbe mettere sul mercato a gennaio Lorenzo Lucca. Occhio al Milan (se sovsse partire Gimenez). Nel link i dettagli

Lucca può lasciare il Napoli a gennaio: piace a due squadre di Serie A

Lucca può lasciare il Napoli a gennaio: piace a due squadre di Serie A

Supercoppa a forte rischio

Leao ieri ha lasciato lo stadio zoppicando. Alla semifinale di Supercoppa Italiana mancano 9 giorni. L'unica speranza per lui è che dagli esami non emerga alcuna lesione muscolare. Se, invece, dovesse esserci una lesione - a prescindere dall'entità - sarebbe praticamente impossibile vederlo in campo in Arabia Saudita. 

Le gare del Milan nel 2025

La prossima partita del Milan è contro il Sassuolo domenica 14 dicembre 2025 alle ore 12:30. Ecco il calendario delle prossime gare del Milan da qui a fine 2025:

  • 14 dicembre 2025, 12:30: Milan vs. Sassuolo (Serie A)
  • 18 dicembre 2025, 20:00: Napoli vs. Milan (Supercoppa Italiana - Semifinale)
  • 22 dicembre 2025, 20:00: Eventuale Finale Supercoppa Italiana (se il Milan batte il Napoli affronterà la vincente di Inter-Bologna)
  • 28 dicembre 2025, 12:30: Milan vs. Hellas Verona (Serie A)

Le parole di ieri di Landucci

"Leao ha un fastidio all'adduttore, speriamo non sia qualcosa di grave. Farà gli esami domattina e fino ad allora non sapremo niente". 

Esami in giornata

Nelle prossime ore il giocatore dovrebbe sottoporsi a esami strumentali che chiariranno l'entità del problema muscolare e i relativi tempi di recupero

La dinamica dell'infortunio

Al 27' di Torino-Milan Leao ha avverito per la prima volta un fastidio alla coscia destra, che è diventato qualcosa di più 3 minuti più tardi quando, dopo uno scatto per raggiungere un lancio di Rabiot, si è fermato di colpo toccandosi ripetutamente la zona interna della coscia destra. Dai primi controlli allo stadio si parla di un problema al muscolo adduttore della coscia destra

