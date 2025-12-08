Il Milan risponde al Napoli e mantiene la vetta grazie al 3-2 in casa del Torino. Una rimonta nel segno di Christian Pulisic: l'attaccante statunitense, non al meglio per via di un attacco febbrile, entra negli ultimi 25 minuti e segna una doppietta, dopo l'eurogol di Rabiot. Ai granata, alla sesta partita consecutiva senza vittorie, non basta un buon avvio con le reti di Vlasic e Zapata

INFORTUNIO LEAO: LE NEWS - CLASSIFICA - PAGELLE