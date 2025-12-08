Offerte Sky
Serie AGiornata 14 - lunedì 8 dicembre 2025Giornata 14 - lun 8 dic
Fine
Torino
Vlasic N. 10' (Rig.)Zapata D. 17'
2 - 3
Milan
Rabiot A. 24'Pulisic C. 67', 77'
Torino-Milan 2-3: video, gol e highlights

Il Milan risponde al Napoli e mantiene la vetta grazie al 3-2 in casa del Torino. Una rimonta nel segno di Christian Pulisic: l'attaccante statunitense, non al meglio per via di un attacco febbrile, entra negli ultimi 25 minuti e segna una doppietta, dopo l'eurogol di Rabiot. Ai granata, alla sesta partita consecutiva senza vittorie, non basta un buon avvio con le reti di Vlasic e Zapata

