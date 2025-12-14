Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
MIL2
SAS2
UDI1
NAP0
FIO1
VER2
GEN1
INT2
BOL0
JUV1
Serie AGiornata 15 - domenica 14 dicembre 2025Giornata 15 - dom 14 dic
Fine
Bologna
0 - 1
Juventus
Cabal J. 64'
Bologna0 - 1 Juventus
Cabal J. 64'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Bologna-Juventus 0-1: video, gol e highlights

Con un gol di Cabal la Juventus batte il Bologna e lo scavalca in classifica: bianconeri momentaneamente quinti, in attesa di Roma-Como di lunedì sera. Nel primo tempo gol annullato a David per fuorigioco, poi Zortea colpisce la traversa. Cabal la decide al 64’, quattro minuti dopo il suo ingresso in campo. Buon impatto anche di Openda (dentro al posto di David) che causa il rosso di Heggem

CLASSIFICA - PAGELLE