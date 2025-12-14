Serie AGiornata 15 - domenica 14 dicembre 2025Giornata 15 - dom 14 dic
0 - 1
0 - 1
Bologna-Juventus 0-1: video, gol e highlights
Con un gol di Cabal la Juventus batte il Bologna e lo scavalca in classifica: bianconeri momentaneamente quinti, in attesa di Roma-Como di lunedì sera. Nel primo tempo gol annullato a David per fuorigioco, poi Zortea colpisce la traversa. Cabal la decide al 64’, quattro minuti dopo il suo ingresso in campo. Buon impatto anche di Openda (dentro al posto di David) che causa il rosso di Heggem