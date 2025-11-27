Serie AGiornata 15 - domenica 14 dicembre 2025Giornata 15 - dom 14 dic
1 - 2
1 - 2
Fiorentina-Verona 1-2: video, gol e highlights
La Fiorentina piomba nell'incubo serie B. Lo scontro diretto casalingo contro il Verona finisce 2-1 per gli scaligeri che allungano a +6 in classifica. I viola sono ultimi con 6 punti a -8 dalla zona salvezza e devono ancora rimandare l'appuntamento con la prima vittoria in campionato. Gol veronese di Orban, pareggio fortunato per la Fiorentina con una carambola su Unai Nunez e rete ancora di Orban quasi allo scadere del recupero. Viola in silenzio stampa e in ritiro a tempo indeterminato