Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
GEN1
INT2
BOL-
JUV-
MIL2
SAS2
UDI1
NAP0
FIO1
VER2
Serie AGiornata 15 - domenica 14 dicembre 2025Giornata 15 - dom 14 dic
Fine
Fiorentina
Núñez U. 69' (Aut.)
1 - 2
Verona
Orban G. 42', 90' + 3'
Fiorentina
Núñez U. 69' (Aut.)
1 - 2 Verona
Orban G. 42', 90' + 3'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Fiorentina-Verona 1-2: video, gol e highlights

La Fiorentina piomba nell'incubo serie B. Lo scontro diretto casalingo contro il Verona finisce 2-1 per gli scaligeri che allungano a +6 in classifica. I viola sono ultimi con 6 punti a -8 dalla zona salvezza e devono ancora rimandare l'appuntamento con la prima vittoria in campionato. Gol veronese di Orban, pareggio fortunato per la Fiorentina con una carambola su Unai Nunez e rete ancora di Orban quasi allo scadere del recupero. Viola in silenzio stampa e in ritiro a tempo indeterminato

PAGELLE