La Fiorentina piomba nell'incubo serie B. Lo scontro diretto casalingo contro il Verona finisce 2-1 per gli scaligeri che allungano a +6 in classifica. I viola sono ultimi con 6 punti a -8 dalla zona salvezza e devono ancora rimandare l'appuntamento con la prima vittoria in campionato. Gol veronese di Orban, pareggio fortunato per la Fiorentina con una carambola su Unai Nunez e rete ancora di Orban quasi allo scadere del recupero. Viola in silenzio stampa e in ritiro a tempo indeterminato

PAGELLE