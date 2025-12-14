Offerte Sky
Serie A Giornata 15 - domenica 14 dicembre 2025
Milan
Bartesaghi D. 34', 47'
2 - 2
Sassuolo
Koné I. 13'Laurienté A. 77'
Milan-Sassuolo 2-2: Laurienté riprende i rossoneri a 13' dalla fine

Bartesaghi segna i suoi primi due gol in Serie A ma non bastano al Milan per  battere un Sassuolo mai domo. E’ proprio la squadra di Grosso ad andare in vantaggio con Koné. Prima dell’intervallo, Bartesaghi fa 1-1 su assist di Loftus Cheek. A inizio ripresa, servizio di Nkunku e Bartesaghi realizza il 2-1. Pulisic e Loftus Cheek segnano ma entrambi i gol sono annullati. Il Sassuolo ci prova e trova la rete con Laurienté a una decina di minuti dal termine

