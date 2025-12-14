Seconda sconfitta di fila per gli azzurri di Conte, piegati anche in campionato da un formidabile secondo tempo dell'Udinese. I friulani colpiscono la traversa con Piotrowski e vengono gelati dal Var sui gol annullati a Davis (fuorigioco) e Zaniolo (fallo precedente di Karlstrom su Lobotka). Al 73' la magia di destro di Ekkelenkamp vale il ritorno alla vittoria. Nel finale Hojlund si divora il pari a porta vuota e Lucca sfiora il gol dell'ex in spaccata

