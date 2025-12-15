Fiorentina, news di oggi live: dopo Verona si valuta la posizione di Vanoli
La Fiorentina è in ritiro al Viola Park a tempo indeterminato dopo la sconfitta del Franchi nello scontro diretto col Verona (3° ko di fila in campionato). Riunioni in corso per decidere cosa fare, anche sul fronte allenatore. In queste ore si sta valutando la posizione di Paolo Vanoli, ancora alla ricerca della prima vittoria in Serie A. Il racconto della giornata in tempo reale è su Sky Sport 24 attraverso l'inviata Vanessa Leonardi e qui nel nostro liveblog
Vanoli sta dirigendo l'allenamento
Mentre in casa viola si riflette su questo pesante momento di crisi, la squadra è al lavoro agli ordini di Vanoli. Gli ultimi aggiornamenti da Vanessa Leonardi
Salvarsi con questo distacco? I precedenti
L'Hellas Verona 2022/23 e il Crotone 2016/17 sono state le uniche due squadre a salvarsi nonostante sei o meno punti dopo 15 partite disputate in campionato. Dal 2004/05 a oggi solo l’Hellas Verona 2022/23 si è salvata avendo almeno otto punti di distanza dalla zona salvezza dopo 15 partite giocate (Hellas 5 punti, Spezia 13).
Bucciantini: "la Fiorentina sta deperendo d'inerzia"
Nel video le riflessioni di Marco Bucciantini in diretta a Sky Sport 24: "E' impossibile trovare un'unica origine del problema. Per 10/11 è la stessa squadra che un anno fa era nei primi posti della classifica. Vanoli ha trovato una squadra ultima e dopo un mese è ultimissima".
Riflessioni in corso a 360°
Nel video le ultime da Vanessa Leonardi che è al Viola Park e sta seguendo in tempo reale l'evolversi della situazione. Abbiamo detto delle riunioni in corso da parte della dirigenza che sta decidendo se andare avanti con Vanoli oppure cambiare allenatore. Ma la dirigenza, sempre in contatto col presidente Commisso (che è negli Usa), sta facendo riflessioni a 360°: Si sta confrontando con vanoli per capire se la soluzione migliore è andare avanti con lui, oppure richiamare Pioli o andare sul mercato alla ricerca di un altro allenatore. E non è esclusa anche la possibilità di inserire all’interno della società una nuova figura dirigenziale, che riesca magari a dare alla squadra quella scossa cneh manca.
La situazione di Pioli
Stefano Pioli è ancora legato alla Fiorentina da un contratto che scade nel giugno 2028, non avendo trovato l'accordo con la società per la rescissione consensuale. E' stato esonerato lo scorso 4 novembre con la squadra che aveva ottenuto fin lì solo 4 punti (4 pareggi e 6 scinfitte il suo bilancio in questo campionato)
Riunioni al Viola Park: si valuta anche la posizione di Vanoli
Sono in corso diversi confronti e riunioni al Viola Park, dove la squadra è in ritiro da ieri sera, per decidere cosa fare, anche sul fronte allenatore.
L’analisi a Sky Calcio Club
Nel video Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini, Giancarlo Marocchi e Luca Marchegiani analizzano le facce spaventate dei giocatori a fine gara e le ragioni di una paralisi mentale inspiegabile. Le proiezioni dicono che serviranno 36-37 punti per salvarsi, il che vuol dire che la Fiorentina deve farne 30 nelle prossime 23 giornate. Al club si prova a rispondere alla domanda che tutti si stanno facendo in queste ore: questi giocatori (e questo allenatore) possono ancora farcela a salvarsi?
Il calendario della Fiorentina
Ci sono ancora 3 partite da qui a fine 2025, due di campionato e una di Conference. Giovedì prossimo la trasferta di coppa a Losanna; poi domenica in casa conn l'Udinese (ore 18) e sabato 27 a Parma (ore 12.30)
Altri numeri della crisi
La Fiorentina è l’unica squadra di questa Serie A a non aver ancora vinto una partita di campionato. Peggior difesa del campionato (26 gol subiti), terzo peggior attacco (12 segnati, meno solo Pisa e Parma con 10).
La classifica a confronto: -28 punti rispetto a un anno fa!
Dai vertici della classifica con 34 punti all'ultimo posto attuale a quota 6: la differenza (di punti e posizione) della Fiorentina rispetto alla 15^ giornata dello scorso campionato è enorme. Per la precisione, un anno fa la Viola allo stesso punto del campionato aveva 31 punti e una partita da recuperare (quella con l'Inter per il malore di Bove). Gara che poi vinse, da qui i 34 punti in classifica.
Serie A un anno dopo: il crollo della Fiorentina è impressionante!Vai al contenuto
La posizione di Vanoli
Da quando è stato nominato allenatore della Fiorentina il 7 novembre 2025, il bilancio complessivo di Paolo Vanoli in tutte le competizioni è di una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte in sette partite totali. A preoccupare però è il trend Viola, soprattutto in campionato: dopo i primi due pareggi contro Genoa e Juventus, infatti, la Fiorentina è in striscia aperta di 3 sconfitte di fila.
Squadra in ritiro a tempo indeterminato
Dopo il ko di ieri il club ha disposto che la squadra vada in ritiro al Viola Park fino a data da destinarsi. Squadra e società in silenzio stampa: salvo iniziative delle prossime ore, dunque, la prime dichiarazioni non le avremo prima di mercoledì, quando è in programma l’attività Uefa prevista per la vigilia del turno di Conference League
Il momento della Fiorentina
Non si arresta la caduta della Fiorentina che perde anche lo scontro diretto col Verona e rimane all’ultimo posto della classifica con appena 6 punti dopo 15 giornate, a -8 dal quart’ultimo posto del parma e dunque dalla zona salvezza.