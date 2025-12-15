Nel video le ultime da Vanessa Leonardi che è al Viola Park e sta seguendo in tempo reale l'evolversi della situazione. Abbiamo detto delle riunioni in corso da parte della dirigenza che sta decidendo se andare avanti con Vanoli oppure cambiare allenatore. Ma la dirigenza, sempre in contatto col presidente Commisso (che è negli Usa), sta facendo riflessioni a 360°: Si sta confrontando con vanoli per capire se la soluzione migliore è andare avanti con lui, oppure richiamare Pioli o andare sul mercato alla ricerca di un altro allenatore. E non è esclusa anche la possibilità di inserire all’interno della società una nuova figura dirigenziale, che riesca magari a dare alla squadra quella scossa cneh manca.