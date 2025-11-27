Kenan Yildiz - che è andato a bersaglio nell'unica gara giocata contro il Bologna al Dall'Ara in Serie A (20 maggio 2024) - è il quarto giocatore di questa Serie A per partecipazioni dirette a gol: otto, grazie a cinque reti e tre assist: meno solo di Nico Paz (10), Lautaro Martinez (10) e Christian Pulisic (9) ed è uno dei soli sei giocatori nati dal 2005 in poi che vantano almeno otto partecipazioni nei maggiori cinque campionati europei 25/26, insieme a Lamine Yamal, Yan Diomande, Saïd El Mala, Can Uzun e Arda Güler.