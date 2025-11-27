Bologna e Juventus hanno pareggiato in tutte le ultime cinque sfide di Serie A (tre volte per 1-1 nel parziale): le due squadre non sono mai arrivate a sei segni "X" consecutivi nella competizione.
Bologna-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
La domenica di A si chiude al Dall'Ara: nel Bologna torna in difesa Lucumì, in attacco c'è Dallinga (preferito a Castro) al centro di un tridente completato da Orsolini e Cambiaghi. Spalletti conferma David di punta, dopo il successo in Champions contro il Pafos: sulla trequarti rientra Conceiçao accanto a Yildiz. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45
LE FORMAZIONI UFFICIALI
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro, Ferguson; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. All. Italiano
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti
Juventus, le scelte di Spalletti
Spalletti dà ancora fiducia a David dopo il gol in Champions e lo conferma in attacco dal 1’. Alle sue spalle l’inamovibile Yildiz e Conceiçao, che si riprende il posto dopo “l’esperimento” Zhegrova titolare. A centrocampo torna Thuram accanto a Locatelli, gli esterni sono ancora McKennie e Cambiaso. Di nuovo le “3K” in difesa davanti a Di Gregorio: Kalulu, Kelly, Koopmeiners, con l’olandese schierato ormai stabilmente nei tre dietro da Spalletti
Intanto Inter avanti sul Genoa
Nel frattempo l'Inter sta vincendo sul campo del Genoa: con questo successo i nerazzurri si prenderebbero la vetta della classifica
Come potrebbe cambiare la classifica
Dopo i rispettivi successi in Europa (il Bologna ha vinto in rimonta contro il Celta Vigo, 2-1 in Europa League, mentre la Juventus ha battuto 2-0 il Pafos in Champions), al Dall'Ara si gioca una partita che vale parecchio per la classifica, soprattutto alla luce dei risultati di Napoli e Milan. Il Bologna con una vittoria si porterebbe momentaneamente al quarto posto (in attesa della partita della Roma), a -3 dal Napoli terzo, mentre la Juventus vincendo scavalcherebbe proprio il Bologna e sarebbe momentaneamente quinta (sempre in attesa di Roma-Como, lunedì sera)
La classifica della Serie A
Il Bologna ha perso nell'ultima gara interna contro la Cremonese e non subisce due ko casalinghi consecutivi in Serie A da gennaio 2022 (serie di tre in quel caso, il secondo dei tre proprio contro la Juventus, con Sinisa Mihajlovic in panchina).
La Juventus ha collezionato ben tre sconfitte nelle ultime cinque gare in trasferta in campionato (1 vittoria, 1 pareggio), tanti ko quanti quelli collezionati nelle precedenti 25 partite fuori casa in Serie A. I bianconeri, inoltre, hanno mantenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime 13 gare lontano da Torino nella competizione.
Rispetto alla giornata numero 14 dello scorso campionato, la Juventus ha tre punti in meno in classifica (23 vs 26), ha segnato meno gol (18 vs 22), ha subito più reti (14 vs 8) e ha un distacco dalla vetta della classifica maggiore (8 vs 6 punti).
Questa è la seconda miglior partenza del Bologna in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria considerando le prime 14 gare giocate (25 punti, ha fatto meglio solo con 26 nel 2002/03): con una vittoria in questo match, la squadra rossoblù farebbe addirittura meglio di quella stagione, dove nella quindicesima giornata arrivò un pareggio.
Escludendo i rigori, il Bologna ha subito appena una rete (Francesco Camarda, il 28 settembre contro il Lecce) su sviluppo di palla inattiva in questo campionato (record condiviso con la Cremonese); la Juventus, invece, non segna su sviluppo di palla inattiva escludendo i penalty in Serie A dal 29 ottobre contro l'Udinese (Federico Gatti su corner), quando in panchina c'era Massimo Brambilla.
Non è ancora arrivato il cambio di passo per la Juventus con Luciano Spalletti in panchina: in cinque partite di campionato, una media punti di 1.60 (2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta), la più bassa per un allenatore della Juventus in Serie A da quella di Luigi Delneri tra il 2010 e il 2011 (1.53).
Riccardo Orsolini - che in carriera vanta due reti contro la Juventus in Serie A, entrambe al Dall'Ara (maggio 2021 e aprile 2023) - potrebbe diventare il primo giocatore del Bologna a partecipare attivamente a 100 gol nel massimo campionato da quando il torneo è tornato a 20 squadre (2004/05) - attualmente è a 99, grazie a 71 reti e 28 assist.
Kenan Yildiz - che è andato a bersaglio nell'unica gara giocata contro il Bologna al Dall'Ara in Serie A (20 maggio 2024) - è il quarto giocatore di questa Serie A per partecipazioni dirette a gol: otto, grazie a cinque reti e tre assist: meno solo di Nico Paz (10), Lautaro Martinez (10) e Christian Pulisic (9) ed è uno dei soli sei giocatori nati dal 2005 in poi che vantano almeno otto partecipazioni nei maggiori cinque campionati europei 25/26, insieme a Lamine Yamal, Yan Diomande, Saïd El Mala, Can Uzun e Arda Güler.