Serie AGiornata 15 - domenica 14 dicembre 2025Giornata 15 - dom 14 dic
Bologna
20:45
Juventus
Bologna20:45 Juventus
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • NOTIZIE

Bologna-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

La domenica di A si chiude al Dall'Ara: nel Bologna torna in difesa Lucumì, in attacco c'è Dallinga (preferito a Castro) al centro di un tridente completato da Orsolini e Cambiaghi. Spalletti conferma David di punta, dopo il successo in Champions contro il Pafos: sulla trequarti rientra Conceiçao accanto a Yildiz. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45

LE FORMAZIONI UFFICIALI 

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro, Ferguson; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. All. Italiano 
 

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti 

LIVE

Juventus, le scelte di Spalletti

Spalletti dà ancora fiducia a David dopo il gol in Champions e lo conferma in attacco dal 1’. Alle sue spalle l’inamovibile Yildiz e Conceiçao, che si riprende il posto dopo “l’esperimento” Zhegrova titolare. A centrocampo torna Thuram accanto a Locatelli, gli esterni sono ancora McKennie e Cambiaso. Di nuovo le “3K” in difesa davanti a Di Gregorio: Kalulu, Kelly, Koopmeiners, con l’olandese schierato ormai stabilmente nei tre dietro da Spalletti

  • (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. All. Luciano Spalletti

Intanto Inter avanti sul Genoa

Nel frattempo l'Inter sta vincendo sul campo del Genoa: con questo successo i nerazzurri si prenderebbero la vetta della classifica

Come potrebbe cambiare la classifica

Dopo i rispettivi successi in Europa (il Bologna ha vinto in rimonta contro il Celta Vigo, 2-1 in Europa League, mentre la Juventus ha battuto 2-0 il Pafos in Champions), al Dall'Ara si gioca una partita che vale parecchio per la classifica, soprattutto alla luce dei risultati di Napoli e Milan. Il Bologna con una vittoria si porterebbe momentaneamente al quarto posto (in attesa della partita della Roma), a -3 dal Napoli terzo, mentre la Juventus vincendo scavalcherebbe proprio il Bologna e sarebbe momentaneamente quinta (sempre in attesa di Roma-Como, lunedì sera)

La classifica della Serie A

statistiche

Bologna e Juventus hanno pareggiato in tutte le ultime cinque  sfide di Serie A (tre volte per 1-1 nel parziale): le due squadre non  sono mai arrivate a sei segni "X" consecutivi nella competizione.

statistiche

Il Bologna ha  perso nell'ultima gara interna contro la Cremonese e non subisce due ko  casalinghi consecutivi in Serie A da gennaio 2022 (serie di tre in quel  caso, il secondo dei tre proprio contro la Juventus, con Sinisa  Mihajlovic in panchina).

statistiche

La Juventus ha  collezionato ben tre sconfitte nelle ultime cinque gare in trasferta in  campionato (1 vittoria, 1 pareggio), tanti ko quanti quelli  collezionati nelle precedenti 25 partite fuori casa in Serie A. I  bianconeri, inoltre, hanno mantenuto la porta inviolata solo una volta  nelle ultime 13 gare lontano da Torino nella competizione.

statistiche

Rispetto alla giornata numero 14 dello scorso campionato, la Juventus ha  tre punti in meno in classifica (23 vs 26), ha segnato meno gol (18 vs  22), ha subito più reti (14 vs 8) e ha un distacco dalla vetta della  classifica maggiore (8 vs 6 punti).

statistiche

Questa è la seconda miglior partenza del Bologna in  Serie A nell'era dei tre punti a vittoria considerando le prime 14 gare  giocate (25 punti, ha fatto meglio solo con 26 nel 2002/03): con una  vittoria in questo match, la squadra rossoblù farebbe addirittura meglio  di quella stagione, dove nella quindicesima giornata arrivò un  pareggio.

statistiche

Escludendo i rigori, il Bologna ha  subito appena una rete (Francesco Camarda, il 28 settembre contro il  Lecce) su sviluppo di palla inattiva in questo campionato (record  condiviso con la Cremonese); la Juventus, invece, non segna su sviluppo  di palla inattiva escludendo i penalty in Serie A dal 29 ottobre contro  l'Udinese (Federico Gatti su corner), quando in panchina c'era Massimo  Brambilla.

statistiche

Non è ancora arrivato il cambio di passo per la Juventus con Luciano Spalletti in  panchina: in cinque partite di campionato, una media punti di 1.60 (2  vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta), la più bassa per un allenatore della  Juventus in Serie A da quella di Luigi Delneri tra il 2010 e il 2011  (1.53).

statistiche

Riccardo Orsolini -  che in carriera vanta due reti contro la Juventus in Serie A, entrambe  al Dall'Ara (maggio 2021 e aprile 2023) - potrebbe diventare il primo  giocatore del Bologna a partecipare attivamente a 100 gol nel massimo  campionato da quando il torneo è tornato a 20 squadre (2004/05) -  attualmente è a 99, grazie a 71 reti e 28 assist.

statistiche

Kenan Yildiz - che è andato a bersaglio nell'unica gara giocata contro il Bologna al Dall'Ara in Serie A (20 maggio 2024) - è il quarto giocatore di questa  Serie A per partecipazioni dirette a gol: otto, grazie a cinque reti e  tre assist: meno solo di Nico Paz (10), Lautaro Martinez (10) e Christian  Pulisic (9) ed è uno dei soli sei giocatori nati dal 2005 in poi che  vantano almeno otto partecipazioni nei maggiori cinque campionati  europei 25/26, insieme a Lamine Yamal, Yan Diomande, Saïd El Mala, Can  Uzun e Arda Güler.