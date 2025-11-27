Offerte Sky
Serie AGiornata 16 - domenica 21 dicembre 2025Giornata 16 - dom 21 dic
Fine
Cagliari
Folorunsho M. 59'Kiliçsoy S. 71'
2 - 2
Pisa
Tramoni M. 45' (Rig.)Moreo S. 89'
Cagliari
Folorunsho M. 59'Kiliçsoy S. 71'
2 - 2 Pisa
Tramoni M. 45' (Rig.)Moreo S. 89'
Cagliari-Pisa 2-2: i gol di Folorunsho, Kilicsoy, Tramoni su rigore e Moreo

Grandi emozioni fra Cagliari e Pisa nel match d'apertura della domenica di serie A. La squadra di Pisacane ha chiuso il primo tempo in svantaggio per 1-0 grazie al calcio di rigore trasformato nel finale da Tramoni. Nella ripresa però sono arrivate le reti prima di Folorunsho e poi di Kilicsoy per una rimonta che sembtava decisiva. Allo scadere però Moreo trovava la deviazione vincente in area per il definitivo 2-2

