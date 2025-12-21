Offerte Sky
Serie A Giornata 16 - domenica 21 dicembre 2025
Fine
Genoa
0 - 1
Atalanta
Hien I. 90' + 4'
Genoa0 - 1 Atalanta
Hien I. 90' + 4'
Genoa-Atalanta 0-1: video, gol e highlights

Vittoria all'ultimo respiro per l'Atalanta che espugna il Ferraris grazie al gol di Hien al 94° minuto. Una partita che il Genoa ha giocato in inferiorità numerica dal 3° minuto per l'espulsione di Leali: i rossoblu hanno retto a lungo, ma poi nel finale hanno pagato la rete sugli sviluppi di corner di Hien, la prima in Serie A. Una vittoria importante per la squadra di Palladino che sale al nono posto con 22 punti

