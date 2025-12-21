Prima vittoria in campionato per la Fiorentina che ha battuto 5-1 l'Udinese al "Franchi". Gara subito in salita per i bianconeri che all'8' restano in 10 per il rosso diretto a Okoye. La Viola ne approfitta e chiude il primo tempo sul 3-0 grazie ai gol di Mandragora, Gudmundsson e Ndour. Nella ripresa la doppietta di Kean e il gran gol di Solet per la squadra di Runjaic. Ritiro terminato per la Fiorentina, che sale a 9 punti in classifica; l'Udinese resta a 21

