Serie AGiornata 16 - domenica 21 dicembre 2025Giornata 16 - dom 21 dic
Fine
Fiorentina
Mandragora R. 21'Gudmundsson A. 42'Ndour C. 45' + 5'Kean M. 56', 68'
5 - 1
Udinese
Solet O. 66'
Fiorentina
Mandragora R. 21'Gudmundsson A. 42'Ndour C. 45' + 5'Kean M. 56', 68'
5 - 1 Udinese
Solet O. 66'
Fiorentina-Udinese 5-1: video, gol e highlights

Prima vittoria in campionato per la Fiorentina che ha battuto 5-1 l'Udinese al "Franchi". Gara subito in salita per i bianconeri che all'8' restano in 10 per il rosso diretto a Okoye. La Viola ne approfitta e chiude il primo tempo sul 3-0 grazie ai gol di Mandragora, Gudmundsson e Ndour. Nella ripresa la doppietta di Kean e il gran gol di Solet per la squadra di Runjaic. Ritiro terminato per la Fiorentina, che sale a 9 punti in classifica; l'Udinese resta a 21

