Serie AGiornata 16 - domenica 21 dicembre 2025Giornata 16 - dom 21 dic
Fine
0 - 1
0 - 1
Sassuolo-Torino 0-1: gol di Vlasic su rigore
Seconda vittoria consecutiva in Serie A per il Torino che batte in trasferta per 1-0 il Sassuolo. Decisivo il gol al 66' di Vlasic, che segna il calcio di rigore nato per il fallo di Doig su Simeone. Nel primo tempo era stato fischiato sempre un rigore al Torino, poi annullato dal Var. La squadra di Baroni sale a quota 20 punti in classifica, a -1 proprio dal Sassuolo di Grosso
PAGELLE - LA CLASSIFICA DI SERIE A