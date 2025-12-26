Da Lookman a Zalewski e (forse) Palestra: gli incroci di mercato sull'asse Atalanta-Inter

È indubbio che sia uno dei giocatori più interessanti di questa prima parte di campionato, premiato anche dal portale Transfermarkt come calciatore col maggior aumento di valore della Serie A (+16,5 milioni di euro, qui la classifica completa). Sta stupendo tutti nel Cagliari, ma il suo cartellino è dell'Atalanta, che lo ha cresciuto fin da ragazzino. Ma come stanno le cose strettamente sul piano del mercato?

Va detto, innanzitutto, che la sua valutazione attuale è molto alta e, logicamente, piace a tanti. Al momento Palestra è un giocatore molto difficile da acquistare a gennaio, ma l'Inter ha proprio in quella zona di campo (la fascia destra) un grande punto di domanda. Non tanto nell'immediato (anche se l'infortunio terrà out Dumfries per due o tre mesi), quanto in prospettiva, visto che l'olandese ha una clausola molto bassa che varrà dal primo al quindici luglio. Resterà? In caso di partenza Marco Palestra potrebbe diventare il nome cerchiato in rosso sull'agenda nerazzurra.