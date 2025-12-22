Offerte Sky
Serie AGiornata 17 - sabato 27 dicembre 2025Giornata 17 - sab 27 dic
Fine
Lecce
0 - 3
Como
Paz N. 20'Ramón J. 66'Douvikas T. 75'
Lecce0 - 3 Como
Paz N. 20'Ramón J. 66'Douvikas T. 75'
Lecce-Como 0-3, gol di Nico Paz, Ramon e Douvikas. Fabregas torna a vincere

Dopo due sconfitte di fila, la squadra di Fabregas passa al Via del Mare e si prende provvisoriamente il sesto posto in classifica. Al 20' Nico Paz torna al gol (il 6° in campionato), sinistro dalla distanza deviato da Tiago Gabriel che sorprende Falcone. Il portiere giallorosso nega il raddoppio a Douvikas, Kaba spreca l'1-1. Nella ripresa chance per Tiago Gabriel e Gallo, ma raddoppia Ramon prima del tris di Douvikas servito da Paz

