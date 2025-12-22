Serie AGiornata 17 - sabato 27 dicembre 2025Giornata 17 - sab 27 dic
Fine
1 - 2
1 - 2
Torino-Cagliari 1-2, decide il gol di Kilicsoy. Colpo salvezza di Pisacane
Rimonta da applausi della squadra di Pisacane, che torna a vincere in trasferta dopo più di tre mesi. In avvio il Var non punisce il contatto in area tra Idrissi e Paleari, impegnato anche da Gaetano. Alla mezz'ora va ancora a segno Vlasic (5° gol in campionato), bravo a sfruttare l'assist di Adams. Prima dell'intervallo rimedia Prati servito da Mazzitelli. La ribalta Kilicsoy al 2° centro di fila con una prodezza dalla distanza. Caprile salva su Ismajli e Gineitis, annullato il 2-2 di Ngonge al 94'