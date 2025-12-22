Serie AGiornata 17 - sabato 27 dicembre 2025Giornata 17 - sab 27 dic
Fine
1 - 1
1 - 1
Udinese-Lazio 1-1: video, gol e highlights
Sfuma in extremis il ritorno alla vittoria della squadra di Sarri, raggiunta 1-1 dall'Udinese. Dopo un primo tempo senza grossi spunti, la gara si accende nella ripresa: un'occasione importante da una parte e dall'altra, poi all'80' Vecino calcia dalla distanza e trova la deviazione di Solet che beffa il suo portiere. Sembra fatta per la Lazio, ma al 95' Davis si inventa il gol del pari che arriva dopo un precedente tocco di braccio lamentato dai biancocelesti