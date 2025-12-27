Offerte Sky
Serie AGiornata 17 - sabato 27 dicembre 2025Giornata 17 - sab 27 dic
Fine
Pisa
0 - 2
Juventus
Kalulu P. 73'Yildiz K. 90' + 2'
Pisa0 - 2 Juventus
Kalulu P. 73'Yildiz K. 90' + 2'
Pisa-Juventus 0-2: video, gol e highlights

Altri tre punti per la Juventus che centra la terza vittoria consecutiva al cospetto di un buon Pisa. Alla Cetilar Arena termina 0-2, con la squadra di Gilardino che ha colpito un palo e una traversa (con Moreo e Tramoni) sullo 0-0. Al 73' è Kalulu a sbloccare il match, chiuso definitivamente da Yildiz in pieno recupero. La squadra di Spalletti sale a 32 punti, i nerazzurri restano a 11

