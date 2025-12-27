Altri tre punti per la Juventus che centra la terza vittoria consecutiva al cospetto di un buon Pisa. Alla Cetilar Arena termina 0-2, con la squadra di Gilardino che ha colpito un palo e una traversa (con Moreo e Tramoni) sullo 0-0. Al 73' è Kalulu a sbloccare il match, chiuso definitivamente da Yildiz in pieno recupero. La squadra di Spalletti sale a 32 punti, i nerazzurri restano a 11

