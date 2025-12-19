Anche Giovanni Manna (ds Napoli) ha parlato prima del via: "I tempi di Lukaku sono sempre stati lunghi, non si sono dilatati. Bisogna essere cauti nella progressione dei carichi. Lucca è un giocatore che abbiamo voluto ma siamo aperti a varie soluzioni, non escludiamo assolutamente nulla. Sapete le condizioni di mercato in cui siamo costretti a operare (il mercato a saldo 0, ndr) e faremo di necessità virtù. Lang ha giocato delle buone partite, non ho mai detto che è in uscita ma che ci aspettiamo tanto da lui. Sicuramente non faremo operazioni tanto per farle ma solo per migliorare la squadra. Altrimenti non faremo nulla"