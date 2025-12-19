Lazio-Napoli, il risultato in diretta LIVE
All'Olimpico si apre la domenica di A. Noslin sciupa un'occasione in avvio, poi al 13' sblocca Spinazzola su cross di Politano; poco dopo la mezz'ora raddoppia Rrahmani di testa, sempre su assist di Politano. Tris sfiorato con Elmas che centra la traversa. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
Hojlund non inquadra la porta
53' - Hojlund in area punta l'uomo sul versante sinistro, si sposta la palla sul mancino e scarica il tiro: palla sull'esterno della rete
52' - Il Napoli affonda ancora a destra: cross di Neres che trova Spinazzola, conclusione al volo ribattuta
50' - Si vede la Lazio con un pallone teso messo al centro da sinistra da Pellegrini, che era arrivato fino alla linea di fondo: in mezzo e sul secondo palo non arriva però nessuno
48' - Politano calcia la punizione che si era guadagnato, mancino morbido nell'area piccola su cui Hojlund non arriva per poco, e si dispera
47' - Il Napoli è ripartito forte e sempre cercando l'affondo a destra: Politano arriva quasi alla linea di fondo, sterza, rientra e salta Pellegrini, che lo stende
Si è scaldato a lungo Isaksen nel corso dell'intervallo, ma si ripartirà con le stesse formazioni del primo tempo: nessun cambio
Cosa è successo nel primo tempo
Napoli avanti 2-0 all’Olimpico: i gol di Spinazzola e Rrahamani, entrambi su assist di Politano. Poi anche una traversa centrata da Elmas su cross di Neres. Tutte occasioni create dalla squadra di Conte sul versante destro. Al 13’ ripartenza che manda al cross Politano, che imbecca Spinazzola sul secondo palo. Al 32’ rete da palla inattiva: Politano scodella e Rrahmani di testa a centroarea raddoppia. Noslin potrebbe immediatamente riaprirla ma non sfrutta un regalo di Rrahmani, e allora il Napoli va anche vicino al tris (traversa di Elmas, stavolta su cross dalla destra di Neres)
Lazio-Napoli 0-2 dopo il primo tempo
42' - Zaccagni nel tentativo di recuperare palla va dritto su McTominay. Giallo per lui
Traversa di Elmas
38' - Il Napoli affonda ancora a destra. Stavolta è Neres ad arrivare sul fondo e poi a crossare morbido col destro in mezzo. Irrompe Elmas di testa che centra la traversa
Occasione per Noslin
34' - Un errore di Rrahmani spiana la strada a Noslin che arriva davanti a Milinkovic-Savic, prova ad aggirarlo, si allarga sulla destra e alla fine cerca un compagno. Palla a Cancellieri che calcia, tiro respinto dalla difesa
Raddoppia Rrahmani, 0-2 Napoli
32' - Politano col mancino scodella una punizione in mezzo dalla destra, Rrahamani di testa la piazza quasi senza saltare. Controllo Var per valutare un possibile fuorigioco e poi rete convalidata
25' - Piove all'Olimpico e adesso l'intensità della pioggia cresce
23' - Numero di Elmas che sulla sinistra salta bene Cataldi ed entra in area. Poi però fa un tocco di troppo prima di mettere al centro dando a Noslin in ripiegamento il tempo di chiudere in angolo
Segna Spinazzola, Napoli in vantaggio
13' - Il Napoli continua a costruire sulla destra e da lì nasce il gol. Di Lorenzo anticipa Zaccagni e serve Politano, che va al cross: Spinazzola arriva in corsa sulla fascia opposta e di piatto mette in rete
Noslin cerca l'assist anziché tirare
8' - Cancellieri va via a destra e poi mette il cross morbido verso il secondo palo, perfetto sulla testa di Noslin che anziché cercare la porta prova a fare la sponda per Zaccagni. Il Napoli chiude in corner
6' - Un paio di incursioni del Napoli, entrambe sulla destra, prima con Neres e poi con Politano: il cross in mezzo però nel primo caso si perde dopo un tentativo di torre di Spinazzola e nel secondo viene deviato in corner. Partita per ora molto tattica
Prima del via, il minuto di raccoglimento in ricordo dei ragazzi vittime della tragedia di Crans-Montana, a Capodanno
Zaccagni e Di Lorenzo i capitani impegnati nel sorteggio: compagni di Nazionale, oggi si affronteranno anche sulla stessa fascia in un duello diretto
Grande coreografia all'Olimpico, dove i tifosi della Lazio stanno celebrando i 126 anni del club. Saluto tra Sarri e Conte a bordocampo, arbitra Davide Massa
Squadre in campo, rivediamo le formazioni
- LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri
- NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte
Manna: "Cessioni? Non escludiamo nulla ma opereremo solo per migliorare"
Anche Giovanni Manna (ds Napoli) ha parlato prima del via: "I tempi di Lukaku sono sempre stati lunghi, non si sono dilatati. Bisogna essere cauti nella progressione dei carichi. Lucca è un giocatore che abbiamo voluto ma siamo aperti a varie soluzioni, non escludiamo assolutamente nulla. Sapete le condizioni di mercato in cui siamo costretti a operare (il mercato a saldo 0, ndr) e faremo di necessità virtù. Lang ha giocato delle buone partite, non ho mai detto che è in uscita ma che ci aspettiamo tanto da lui. Sicuramente non faremo operazioni tanto per farle ma solo per migliorare la squadra. Altrimenti non faremo nulla"
Fabiani: "Guendouzi? Nessuna offerta, ma pronti a valutarne"
Angelo Fabiani (ds Lazio) ha parlato di mercato prima del match: "Noslin ha sempre avuto la nostra massima fiducia, non lo dico solo dopo la cessione di Castellanos; credo sarebbe partito ugualmente titolare oggi. Ha aspettato pazientemente il suo momento e i risultati stanno arrivando. Guendouzi? Allo stato attuale non è in uscita, poi abbiamo il dovere di valutare tutto per il bene della Lazio perché abbiamo iniziato un percorso di rinnovamento da questo punto di vista. Offerte ufficiali per ora non ne sono arrivate, non significa che se arrivassero non le valuteremo, anche insieme al giocatore. Castellanos andrà sostituito, così come se ci dovesse essere un'altra cessione"
Cosa serve alle big sul mercato?
Attenzione: in questo articolo non saranno svelate trattative segrete o anticipate operazioni che stanno per essere concluse. L'obiettivo è quello di capire cosa serve sul mercato alle squadre di testa. Quelle che sognano lo scudetto ma guardano anche con attenzione la corsa a un posto in Champions
In 5 per lo scudetto: cosa serve alle big dal calciomercato?
La situazione in classifica
In classifica, ieri sia Juve che Roma hanno fallito il possibile sorpasso sul Napoli, che oggi invece può prendersi momentaneamente il secondo posto. La Lazio deve provare a rispondere all'Atalanta, che ha vinto e l'ha superata
La classifica di Serie A aggiornata
I colpi di mercato degli anni passati
Esattamente 20 anni fa, Antonio Cassano sbarcava sul pianeta Real con un outfit che ancora oggi ricordiamo... Qui la rubrica sui colpi di mercato del passato: uno al giorno, tutti i giorni
Cosa accadde oggi nelle passate sessioni di mercato?
Guendouzi-Fenerbahce, gli aggiornamenti
Sul fronte mercato, dopo aver perso Castellanos (manca solo l'ufficialità per il passaggio al West Ham), la Lazio potrebbe veder partire anche Guendouzi. Il Fenerbahce fa sul serio per il centrocampista francese, che ha aperto al trasferimento in Turchia. La Lazio però non ha intenzione di svenderlo e chiede una cifra alta per il cartellino
Napoli, le scelte di Conte
Confermato l’undici che ha vinto contro la Cremonese nell’ultimo turno di campionato: difesa a 3 con Di Lorenzo-Rrahmani-Juan Jesus davanti a Milinkovic-Savic (con Meret, tornato a disposizione, in panchina). Politano gioca ancora esterno destro nel centrocampo a 4, con Spinazzola sulla fascia opposta; Lobotka-McTominay i centrali. Nel tridente, con Hojlund riferimento avanzato, ci sono ancora Neres e Elmas, preferito a Lang. Nemmeno in panchina Lucca (leggero stato influenzale da stamattina) e Vergara (lieve affaticamento muscolare).
- NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte
Lazio, le scelte di Sarri
Due cambi rispetto al pari con l’Udinese, con i rientri dalle squalifiche di Guendouzi e Basic che si riprendono il loro posto a centrocampo (con il francese al centro di una trattativa di mercato con il Fenerbahce). In attacco, vista la partenza di Castellanos, Noslin è ancora il riferimento centrale, con Cancellieri e Zaccagni confermati ai suoi lati. Non cambia la linea difensiva: Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini. Vecino fermato dalla febbre stamattina non va nemmeno in panchina
- LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri
La Lazio è imbattuta da cinque incontri di Serie A contro il Napoli (3 vittorie, 2 pareggi), dopo che aveva perso ben 10 dei 12 precedenti (2 vittorie); l'ultima volta che i biancocelesti hanno registrato una striscia più lunga senza sconfitte contro gli azzurri nel torneo risale al 1965 (13 in quell'occasione).
Napoli e Lazio hanno pareggiato le ultime due sfide di Serie A allo Stadio Olimpico, dopo una serie di 10 incontri consecutivi senza mai terminare il match in equilibrio (due successi capitolini e otto azzurri); queste due squadre non hanno mai terminato più gare consecutive in parità in casa dei biancocelesti nella competizione.
Antonio Conte ha perso entrambi i confronti con Maurizio Sarri in Serie A, due ko risalenti alla stagione 2019/20 (1-2 in casa, 0-2 in trasferta) quando i due tecnici guidavano rispettivamente Inter e Juventus: l'attuale allenatore della Lazio è l'unico contro cui il tecnico del Napoli è sempre uscito sconfitto tra quelli affrontati almeno due volte in carriera nei cinque principali campionati europei e potrebbe al contempo diventare il terzo contro cui perde tre incontri in questi tornei, dopo Pep Guardiola e Massimiliano Allegri.
La Lazio ha pareggiato tre delle ultime quattro gare di campionato (1 vittoria), incluse le due più recenti; l'ultima volta che i biancocelesti hanno registrato almeno tre pareggi di fila in Serie A risale al novembre-dicembre 2018 (quattro in quel caso con Simone Inzaghi allenatore).
La Lazio ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle otto partite casalinghe disputate in questa Serie A, tante volte quante nelle 27 precedenti - i biancocelesti potrebbero registrare almeno sei clean sheet nelle loro prime nove gare interne in un singolo massimo torneo per la terza volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 1997/98 (sei) e il 2001/02 (sette).
Solo il Milan (18) ha guadagnato più punti del Napoli (16 in 8 gare) nelle sfide tra le prime 10 squadre attualmente in classifica in Serie A; viceversa, soltanto l'Atalanta (4) ha ottenuto meno punti della Lazio (5 in 8 match) nei confronti tra queste formazioni.
Il Napoli arriva da tre vittorie di fila tra tutte le competizioni senza subire gol e potrebbe ottenere quattro successi consecutivi ma anche quattro clean sheet di fila per la prima volta in questa stagione.
Napoli e Lazio sono le due squadre che hanno subito il minor numero di reti nel 1° tempo in questa stagione di Serie A (quattro entrambe).
Gustav Isaksen ha realizzato due gol contro il Napoli in campionato (entrambi nelle due gare più recenti contro gli azzurri), contro nessuna squadra ha fatto meglio in Serie A (due anche contro il Bologna). Il danese, nonostante abbia giocato solo 11 partite in questo campionato, è il giocatore della Lazio con più tiri in porta (nove).
Rasmus Højlund ha realizzato nove gol in 20 presenze ufficiali con il Napoli nel 2025/26 e potrebbe andare in doppia cifra di reti con il minor numero di presenze da quando gioca nei Big-5 campionati europei tra tutte le competizioni (fin qui il suo record per tagliare il traguardo delle 10 reti stagionali sono le prime 28 presenze nel 2023/24 con il Manchester United). Il classe 2003 è anche il giocatore di Serie A che ha realizzato più gol dal mese di dicembre 2025 (all comps): cinque reti in sette presenze con il Napoli; questi cinque gol sono arrivati con solo 10 tiri in porta