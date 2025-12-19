Introduzione
Un colpo al giorno, tutti i giorni. Dal 1° al 31 gennaio, per tutta la durata del mercato invernale, riviviamo affari e trattative del passato: dai colpi che hanno fatto la storia alle storie curiose che si nascondono dietro i colpi. Un viaggio nel tempo, girando ogni giorno la pagina del calendario del mercato, svelando un colpo al giorno con un tuffo nel passato quotidiano, saltando da un anno all’altro. Pronti ad azionare la macchina del tempo del mercato? Il colpo del giorno è…
Quello che devi sapere
1° gennaio 2022: Haaland annuncia “Giocherò in Spagna”
“L’anno prossimo giocherò qui, in Spagna…". Sottinteso: Real Madrid o Barcellona, devo solo scegliere in quale delle due. Capodanno 2022, Erling Haaland è in vacanza a Marbella quando un gruppo di ragazzini lo riconosce e – tra un selfie e l’altro – gli strappa la clamorosa rivelazione. Poche ore dopo le sue parole sibilline rimbalzano sulle pagine web dei principali quotidiani spagnoli e non solo, che le interpretano come farebbe chiunque: Real e Barça sono sulle sue tracce, con Florentino Perez che l’ha già designato galactico degno del Bernabeu e Laporta che invece ha invitato per una chacchierata il suo agente Mino Raiola. Haaland, da due anni esatti al Borussia Dortmund (che a fine dicembre 2019 l’aveva strappato al Salisburgo), si è già discretamente messo in luce segnando 76 gol in 75 partite, ed è chiaro che il prossimo passo sia una “grandissima” d’Europa. E così, come apostoli fortunati, quei ragazzi di Marbella si trovano ad essere i depositari della verità del gigante norvegese in vena di confidenze. O solo di scherzi?