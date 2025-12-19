“L’anno prossimo giocherò qui, in Spagna…". Sottinteso: Real Madrid o Barcellona, devo solo scegliere in quale delle due. Capodanno 2022, Erling Haaland è in vacanza a Marbella quando un gruppo di ragazzini lo riconosce e – tra un selfie e l’altro – gli strappa la clamorosa rivelazione. Poche ore dopo le sue parole sibilline rimbalzano sulle pagine web dei principali quotidiani spagnoli e non solo, che le interpretano come farebbe chiunque: Real e Barça sono sulle sue tracce, con Florentino Perez che l’ha già designato galactico degno del Bernabeu e Laporta che invece ha invitato per una chacchierata il suo agente Mino Raiola. Haaland, da due anni esatti al Borussia Dortmund (che a fine dicembre 2019 l’aveva strappato al Salisburgo), si è già discretamente messo in luce segnando 76 gol in 75 partite, ed è chiaro che il prossimo passo sia una “grandissima” d’Europa. E così, come apostoli fortunati, quei ragazzi di Marbella si trovano ad essere i depositari della verità del gigante norvegese in vena di confidenze. O solo di scherzi?

