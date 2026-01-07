Offerte Sky
LAZ1
FIO1
TOR0
UDI1
PAR0
INT1
NAP2
VER2
BOL0
ATA2
Serie A Giornata 19 - mercoledì 7 gennaio 2026
Fine
Bologna
0 - 2
Atalanta
Krstovic N. 37', 60'
Bologna0 - 2 Atalanta
Krstovic N. 37', 60'
Bologna-Atalanta 0-2: video, gol e highlights

Sorpasso in classifica da parte degli uomini di Palladino che battono 2-0 il Bologna e lo sorpassano al settimo posto. La squadra di Palladino dà continuità al successo con la Roma, gioca una gara attenta e fa di necessità virtù anche per l’assenza di Scamacca: gioca Krstovic al suo posto e realizza una doppietta con una rete per tempo. Il Bologna ci prova con Dallinga, cambiaghi e Rowe ma l’Atalanta prota a casa tre punti importantissimi

