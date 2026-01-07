Serie AGiornata 19 - mercoledì 7 gennaio 2026Giornata 19 - mer 7 gen
Fine
0 - 2
0 - 2
Bologna-Atalanta 0-2: video, gol e highlights
Sorpasso in classifica da parte degli uomini di Palladino che battono 2-0 il Bologna e lo sorpassano al settimo posto. La squadra di Palladino dà continuità al successo con la Roma, gioca una gara attenta e fa di necessità virtù anche per l’assenza di Scamacca: gioca Krstovic al suo posto e realizza una doppietta con una rete per tempo. Il Bologna ci prova con Dallinga, cambiaghi e Rowe ma l’Atalanta prota a casa tre punti importantissimi