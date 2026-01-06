Il Parma è - insieme al Como - una delle due formazioni contro cui Marcus Thuram vanta il 100% di realizzazioni in Serie A: è andato cioè a segno in entrambi i precedenti contro i ducali nel massimo campionato, sia nel match di andata che nel match di ritorno dello scorso torneo
Chivu torna a Parma per blindare il primo posto in classifica. Qualche variazione rispetto alla vittoria col Bologna con la presenza di dal 1': ci sono Esposito, Sucic e Carlos Augusto al posto di Thuram, Barella e Bastoni. Mkhitaryan fa rifiatare anche Zielinski. Cuesta conferma la difesa a quattro e Oristanio-Ondrejka dietro Pellegrino. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Del Prato, Circati, Valeri; Bernabè, Keita, Sorensen; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. All. Cuesta
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Esposito. All. Chivu
La squadra arbitrale
Match affidato a Colombo, coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Palermo. Perenzoni sarà il IV Ufficiale, la coppia La Penna-Camplone al Var
Le scelte di Chivu
Quattro cambi rispetto alla squadra che ha vinto e dominato in casa col Bologna. In difesa Carlos Augusto al posto di Bastoni assieme a Bisseck e Akanji davanti a Sommer. A centrocampo nuove mezzali con Mkhitaryan e Sucic invece di Barella e Zielinski, sempre Calhanoglu in regia. Sugli esterni Luis Henrique e Dimarco, in avanti invece Pio Esposito accompagna Lautaro, Thuram inizia dalla panchina
Le scelte di Cuesta
L'allenatore spagnolo conferma la difesa a quattro: il sacrificato è Valenti, con Del Prato-Circati centrali e Britschgi-Valeri terzini. A centrocampo solito terzetto con Bernabè, Keita e Sorensen, mentre in avanti viene data ancora fiducia all'ex Oristanio e a Ondrejka dietro il centravanti Pellegrino
Lautaro Martínez è andato a segno in cinque presenze di fila in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra dicembre 2023 e gennaio 2024; l'ultimo calciatore nerazzurro a segnare in sei partite consecutive nella competizione è stato Julio Cruz tra ottobre e dicembre 2007 (sette per lui in quel caso)
Dopo l'assist contro la Fiorentina e il gol contro il Sassuolo, Mateo Pellegrino potrebbe diventare il primo giocatore a prendere parte ad almeno una rete per tre match di fila in Serie A con la maglia del Parma da Dejan Kulusevski, che ci riuscì a luglio 2020 contro Napoli, Brescia e Atalanta. L'ultimo argentino ad esserci riuscito, invece, è stato Hernán Crespo, tra novembre e dicembre 2010 contro Lazio, Inter e Udinese
Dall'inizio dell'anno solare 2022, l'Inter ha vinto solo due delle sette trasferte in Emilia Romagna in Serie A, incassando quattro sconfitte in questo parziale (1 pareggio); nello specifico, i nerazzurri non vincono da tre gare disputate in questa regione (1 pareggio, 2 sconfitte) e potrebbero arrivare a quattro match di fila senza successo per la prima volta dal periodo settembre 2017-agosto 2018 (2 pareggi, 2 sconfitte)
L'Inter ha vinto sei delle otto trasferte di questo campionato (2 sconfitte) e per la quinta volta nella sua storia potrebbe ottenere almeno sette successi nelle prime nove gare fuori casa stagionali in Serie A, dopo il 2006/07, 2019/20, 2023/24 e 2024/25
Dopo il successo nell'ultima gara casalinga (1-0 vs Fiorentina), il Parma potrebbe ottenere due successi interni di fila in Serie A per la prima volta da gennaio 2020 contro Lecce e Udinese sotto la guida di Roberto D'Aversa
Dopo aver battuto la Fiorentina e aver pareggiato contro il Sassuolo, il Parma potrebbe ottenere tre risultati utili consecutivi in Serie A per la prima volta con Carlos Cuesta in panchina; l'ultima occasione in cui i gialloblù avevano registrato una serie più lunga di match senza sconfitte in massima serie risale al periodo tra marzo e aprile scorsi, con in panchina proprio Cristian Chivu (1 vittoria, 6 pareggi)
Grande equilibrio nelle 19 partite al Tardini da inizio 2000 tra Parma e Inter in Serie A: sette successi per parte e cinque pareggi, con 25 reti degli emiliani e 23 gol dei lombardi
Dopo il 2-2 nel confronto più recente dello scorso 5 aprile,Parma e Inter potrebbero pareggiare due sfide di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre 2004 e febbraio 2005 (2-2 in entrambe le gare in quel caso)
L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime sette sfide contro il Parma in campionato (4 vittorie, 3 pareggi) e non ha mai registrato otto match di fila senza sconfitta contro i ducali in Serie A. L'ultimo successo degli emiliani contro i nerazzurri nel torneo risale al 15 settembre 2018 (1-0 al Meazza, con il primo gol dell'ex Federico Dimarco in Serie A)
Buonasera a tutti. Sfida tra Parma e Inter al Tardini. Avviciniamoci al fischio d'inizio delle 20.45 con statistiche e curiosità tra le due squadre