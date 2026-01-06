Quattro cambi rispetto alla squadra che ha vinto e dominato in casa col Bologna. In difesa Carlos Augusto al posto di Bastoni assieme a Bisseck e Akanji davanti a Sommer. A centrocampo nuove mezzali con Mkhitaryan e Sucic invece di Barella e Zielinski, sempre Calhanoglu in regia. Sugli esterni Luis Henrique e Dimarco, in avanti invece Pio Esposito accompagna Lautaro, Thuram inizia dalla panchina