Serie AGiornata 19 - mercoledì 7 gennaio 2026Giornata 19 - mer 7 gen
Fine
Lazio-Fiorentina 2-2: video, gol e highlights
Gol ed emozioni fino all'ultimo nel match dell'Olimpico. Tante occasioni per la Lazio già nel primo tempo, ma il vantaggio arriva solo al 52' con Cataldi che triangola e batte De Gea. Appena quattro giri di orologio e il mancino di Gosens riequilibra l'incontro, poi succede tutto nel finale: Gudmundsson ribalta la situazione dal dischetto, sempre su rigore Pedro nel recupero fissa il 2-2 definitivo