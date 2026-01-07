Offerte Sky
Serie AGiornata 19 - mercoledì 7 gennaio 2026Giornata 19 - mer 7 gen
Fine
Lazio
Cataldi D. 52'Pedro 90' + 5' (Rig.)
2 - 2
Fiorentina
Gosens R. 56'Gudmundsson A. 89' (Rig.)
Lazio
Cataldi D. 52'Pedro 90' + 5' (Rig.)
2 - 2 Fiorentina
Gosens R. 56'Gudmundsson A. 89' (Rig.)
Lazio-Fiorentina 2-2: video, gol e highlights

Gol ed emozioni fino all'ultimo nel match dell'Olimpico. Tante occasioni per la Lazio già nel primo tempo, ma il vantaggio arriva solo al 52' con Cataldi che triangola e batte De Gea. Appena quattro giri di orologio e il mancino di Gosens riequilibra l'incontro, poi succede tutto nel finale: Gudmundsson ribalta la situazione dal dischetto, sempre su rigore Pedro nel recupero fissa il 2-2 definitivo

