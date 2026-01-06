Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime 20 partite casalinghe contro l'Hellas Verona in Serie A (15 vittorie, 5 pareggi), l'ultimo successo degli scaligeri in trasferta contro i partenopei nel torneo risale al 2 gennaio 1983 (2-1 grazie alla doppietta di Pietro Fanna) con Osvaldo Bagnoli allenatore. Solo contro Atalanta (23 tra il 1956 e il 1996) e Udinese (21 tra il 1952 e il 1996) i partenopei hanno registrato una striscia interna più lunga senza sconfitta nel massimo campionato.