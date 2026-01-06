L'Hellas Verona ha effettuato 6 cambi dall'ultimo incontro di Serie A, record per il club tra due partite di questa stagione.
Napoli-Verona, il risultato LIVE
In attesa di Inter e Milan, il Napoli di Conte può prendersi momentaneamente la vetta della classifica. Non c'è Neres: Lang dal 1' nel tridente con Hojlund e Elmas. In difesa torna Buongiorno, mentre a sinistra Gutierrez la spunta su Spinazzola. Nel Verona titolare Gagliardini, davanti la coppia d'attacco è Sarr-Orban. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
Nel pre partita Hojlund premiato come giocatore del mese della Serie A di dicembre.
Marchetti sarà l'arbitro della partita
- Assistenti: Zingarelli – Fontani
- IV uomo: Arena
- Var: Marini
- AVar: Maggioni
Di Lorenzo porta al centro del Maradona la Supercoppa italiana
Momento di celebrazione nella prima casalinga post trionfo di Riad.
Non solo Napoli-Verona: alle 18.30 c'è anche Bologna-Atalanta
Big match al Dall'Ara tra due delle squadre inseguitrici delle big: si affrontano Bologna e Atalanta. Palladino deve rinunciare a Scamacca per un problema muscolare. Gioca Krstovic con De Ketelaere e Zalewski. Italiano sceglie Dallinga come terminale offensivo, in campo Orsolini e Fabbian. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW alle 18.30.
Le due panchine
• A disposizione di Conte: Meret, Contini, Juan Jesus, Olivera, Lucca, Marianucci, Spinazzola, Prisco e De Chiara
• A disposzone di Zanetti: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Perez, Serdar, Nelsson, Giovane, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Mosquera, Cham e Elmusrati
La formazione ufficiale del Napoli
• NAPOLI (3-4-3): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; Elmas, Hojlund, Lang. All. Conte
• Conte è senza Neres per infortunio: gioca Lang dal 1' nel tridente con Hojlund e Elmas. In difesa torna Buongiorno (al posto di Juan Jesus, titolare nella vittoria contro la Lazio), mentre a sinistra Gutierrez la spunta su Spinazzola
La formazione ufficiale del Verona
• VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Bella Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliadini, Bernede, Frese; Sarr, Orban. All. Zanetti
•Nel Verona titolare Gagliardini: davanti Orban prende il posto di Mosquera, in coppia con Sarr
Gli highlights dell'ultima vittoria del Napoli
Conte è reduce da quattro 2-0 di fila e, in generale, da nove vittorie nelle ultime undici partite.
Il 'nuovo' Napoli di Conte funziona: numeri in crescita
Oggi Neres non ci sarà: trauma distorsivo alla caviglia
Dopo gli esami strumentali ai quali si è sottoposto nella giornata di lunedì 5 gennaio, David Neres ha accusato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Il brasiliano salterà la sfida contro il Verona di oggi, ma proverà a recuperare per il big match contro l'Inter a San Siro di domenica 11 alle 20.45.
Raspadori, l'Atletico Madrid lo convoca per la Supercoppa. Piace anche al Napoli…
L'attaccante è stato convocato da Simeone per la Supercoppa Spagnola in Arabia Saudita. Sul giocatore c'è la Roma che ha già l'accordo con l'Atletico Madrid, ma piace anche alla Lazio e al Napoli per un possibile ritorno.
Non solo il Benfica: anche il Nottingham Forest su Lucca
Nel video le ultime da Gianluca Di Marzio sull'attaccante del Napoli.
L'Hellas Verona ha vinto 14 delle 64 sfide contro il Napoli in Serie A (15 pareggi, 35 sconfitte) e solo contro Fiorentina (17) e Cagliari (15) ha ottenuto più successi in Serie A (14 anche contro l'Udinese).
Il Napoli ha vinto cinque delle ultime sette sfide contro l'Hellas Verona in campionato (1 pareggio, 1 sconfitta), segnando 14 reti nel periodo (esattamente due di media a match).
Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime 20 partite casalinghe contro l'Hellas Verona in Serie A (15 vittorie, 5 pareggi), l'ultimo successo degli scaligeri in trasferta contro i partenopei nel torneo risale al 2 gennaio 1983 (2-1 grazie alla doppietta di Pietro Fanna) con Osvaldo Bagnoli allenatore. Solo contro Atalanta (23 tra il 1956 e il 1996) e Udinese (21 tra il 1952 e il 1996) i partenopei hanno registrato una striscia interna più lunga senza sconfitta nel massimo campionato.
Il Napoli è l'unica squadra che è rimasta imbattuta in casa nell'anno solare 2025 tra le formazioni dei Big-5 campionati europei tra tutte le competizioni (15 vittorie, 6 pareggi in 21 match interni); in generale, i partenopei non perdono allo stadio Maradona da 22 match ufficiali di fila e non fanno meglio dal periodo tra marzo 2018 e febbraio 2019 (23 in quel caso).
Il Napoli ha vinto tutte le ultime quattro gare considerando tutte le competizioni per 2-0: la squadra azzurra non arriva a cinque vittorie di fila da gennaio 2025 (serie di sette in quel caso) e non vince cinque partite senza subire alcun gol da febbraio 2023, con Luciano Spalletti in panchina.
L'Hellas Verona ha perso tutte le ultime otto sfide in Serie A contro la squadra campione in carica, subendo più del quadruplo dei gol segnati per un punteggio aggregato di 5-21.
L'Hellas Verona ha vinto solo una delle nove trasferte disputate in questo campionato (3 pareggi, 5 sconfitte): 2-1 contro la Fiorentina lo scorso 14 dicembre e in cinque di queste gli scaligeri non hanno segnato.
Il Napoli è una delle due formazioni, insieme alla Roma, a non aver perso ancora punti da situazione di vantaggio in questa Serie A, ma è anche la squadra che ha vinto più partite finora dopo aver sbloccato il punteggio da risultato di 0-0 (11 vittorie su 11).
Oltre ad essere il giocatore più giovane di questo campionato ad aver giocato da titolare tutte le partite della propria squadra finora, Giovane del Verona (24 novembre 2003) è anche il terzo più giovane ad aver partecipato attivamente a più di 60 conclusioni (24 occasioni create, 38 tiri), dietro ai soli Nico Paz e Kenan Yildiz.
Matteo Politano, dopo i due assist vincenti contro la Lazio, è arrivato a quota 98 partecipazioni attive in Serie A tra gol (53) e assist (45): da quando ha fatto il suo esordio nella competizione (2015/16), potrebbe diventare solo il 7° giocatore italiano a raggiungere quota 100 nella competizione, dopo Immobile, Berardi, Insigne, Belotti, Quagliarella e Candreva - a quota 99 c'è anche Orsolini