Serie A Giornata 19 - mercoledì 7 gennaio 2026
Fine
Napoli
McTominay S. 54'Di Lorenzo G. 82'
2 - 2
Verona
Frese M. 16'Orban G. 27' (Rig.)
Napoli
McTominay S. 54'Di Lorenzo G. 82'
2 - 2 Verona
Frese M. 16'Orban G. 27' (Rig.)
Napoli-Verona 2-2: video, gol e highlights

Tante emozioni e quattro gol al Maradona, col Napoli che rallenta dopo quattro vittorie di fila riacciuffando il pari nel finale. Parte benissimo l'Hellas con una magia di tacco di Frese e il bis di Orban su rigore, assegnato dal Var per un mani di Buongiorno in area. Mctominay accorcia, poi due gol annullati a Hojlund e allo stesso McTominay, prima del 2-2 di Di Lorenzo a otto dalla fine. Conte sale a 38. E tra quattro giorni c'è il big match contro l'Inter

