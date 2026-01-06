Tante emozioni e quattro gol al Maradona, col Napoli che rallenta dopo quattro vittorie di fila riacciuffando il pari nel finale. Parte benissimo l'Hellas con una magia di tacco di Frese e il bis di Orban su rigore, assegnato dal Var per un mani di Buongiorno in area. Mctominay accorcia, poi due gol annullati a Hojlund e allo stesso McTominay, prima del 2-2 di Di Lorenzo a otto dalla fine. Conte sale a 38. E tra quattro giorni c'è il big match contro l'Inter

