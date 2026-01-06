Bologna-Atalanta, il risultato in diretta LIVE
Big match al Dall'Ara tra due delle squadre inseguitrici delle big: si affrontano Bologna e Atalanta. Palladino deve rinunciare a Scamacca per un problema muscolare. Gioca Krstovic con De Ketelaere e Zalewski. Italiano sceglie Dallinga come terminale offensivo, in campo Orsolini e Fabbian. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
De Ketelaere: "La vittoria con la Roma ci ha dato fiducia"
"Sì, è una partita molto importante. Penso che la vittoria contro la Roma ha dato molta fiducia. Anche nella sconfitta contro l'Inter abbiamo mostrato che siamo in grado di lottare nelle partite grandi"
Honest Ahanor torna a disputare un match da titolare in Serie A per la prima volta dal 22 novembre scorso, al Maradona contro il Napoli in quel caso.
Quella schierata dall'Atalanta contro il Bologna (26 anni e 129 giorni) è la formazione iniziale con l'età media più bassa schierata dalla Dea in Serie A dal 9 novembre scorso: sconfitta per 3-0 in casa contro il Sassuolo (26 anni e 69 giorni).
Solo Inter (72) e Pisa (66) vantano più cross su azione riusciti rispetto al Bologna nella Serie A in corso (60).
Solamente l’Inter (68) ha registrato più sequenze su azione da almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco in area avversaria rispetto all’Atalanta: 58 (al pari della Juventus) in questa Serie A. Dall’altra parte, nessuna formazione ha segnato più gol al termine di queste sequenze rispetto al Bologna: tre, come Como, Milan e Sassuolo
Palladino: "Vogliamo continuare la nostra scalata"
"Noi vogliamo continuare la nostra scalata. Per due mesi l'abbiamo fatto, ce la dobbiamo giocare. È uno scontro diretto, sappiamo che sarà difficile ma vogliamo uscire da questo campo con un risultato positivo"
Di Vaio: "Fazzini interessante, critiche a Italiano ingiuste"
"Fabbian? Per noi è importante, ha giocato da titolare la finale di Coppa Italia, la partita già importante della storia recente. giovane, ha margini di miglioramenti ma qua da noi è esploso da quando è arrivato. Per noi rappresenta molto. Fazzini è interessante, ma è della Fiorentina e non è corretto parlarne. Ma se ne devo parlare in maniera generale è interessante. Le critiche a Italiano? Ingiuste"
Il Bologna ha subito almeno un gol nelle ultime cinque partite di Serie A e non concede reti per più gare consecutive nel torneo dal periodo tra maggio e settembre 2024 (otto di fila in quel caso).
Il Bologna ha trovato la via della rete in ciascuno degli ultimi tre match casalinghi contro l’Atalanta in Serie A e potrebbe andare a segno per più gare interne consecutive della competizione contro i nerazzurri per la prima volta dal periodo tra febbraio 1963 e novembre 1972 (nove di fila in quel caso).
L’1-1, esito finale di 14 incontri, è il risultato più frequente tra Bologna e Atalanta in Serie A, l’ultimo dei quali proprio nel match d’andata della scorsa stagione al Dall’Ara: reti di Santiago Castro e Lazar Samardzic il 28 settembre 2024
Il Bologna è l'avversario contro cui l'Atalanta ha vinto il maggior numero di sfide nella sua storia in Serie A: 39 su 108 confronti, completano 40 successi rossoblù e 29 pareggi
La formazione dell'Atalanta in grafica
La formazione del Bologna in grafica
Bologna, le scelte di formazione
Italiano sceglie Dallinga e non Castro come terminale offensivo. Sulla destra gioca Orsolini con al centro Fabbian e a sinistra Cambiagi. Ferguson e Freuler in mezzo al campo
Atalanta, le scelte di formazione
Palladino deve rinunciare a Scamacca per un problema muscolare dell'ultima ora e schiera Krstovic con alle spalle De Ketelaere e Zalewski. A sinistra confermato Bernasconi
Le formazioni ufficiali
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino
Statistiche e curiosità
Bologna imbattuto in 4 delle ultime 5 sfide con l'Atalanta
Il Bologna è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque sfide contro l'Atalanta in campionato (3 vittorie, 1 pareggio) - anche se ha perso quella più recente (0-2 al Gewiss Stadium lo scorso 13 aprile) - dopo che i rossoblù avevano ottenuto un solo successo nelle precedenti 14 gare contro la Dea in Serie A (2 pareggi, 11 sconfitte).
L'ultimo scontro tra le due squadre al Dall'Ara è terminato 1-1
Dopo l'1-1 nell'ultimo match al Dall'Ara in campionato tra Bologna e Atalanta del 28 settembre 2024, le due formazioni potrebbero pareggiare due partite di fila in casa dei felsinei solo per la seconda volta in Serie A, dopo il periodo tra il 1989 e il 1990 (tre in quel caso).
Bologna senza successi nelle ultime cinque partite
Dopo una striscia di imbattibilità durata nove gare (6 vittorie, 3 pareggi), il Bologna è rimasto senza successi nelle ultime cinque (2 pareggi, 3 sconfitte); in una singola stagione i rossoblù non hanno una serie di gare senza successi più lunga da aprile-maggio 2023, con Thiago Motta in panchina (sei).
Bologna senza vittorie nelle ultime tre in casa
Il Bologna non ha vinto alcuna delle ultime tre gare casalinghe in Serie A (1 pareggio, 2 sconfitte), dopo che nelle prime cinque partite interne di questo campionato aveva ottenuto quattro successi e un pareggio; sotto la guida di Vincenzo Italiano, solo nei primi quattro match in casa i felsinei sono rimasti più a lungo senza vittoria al Dall'Ara nella competizione (4 pareggi).
La media punti dell'Atalanta con Palladino in panchina
L'Atalanta ha decisamente svoltato con l'arrivo di Raffaele Palladino: la media punti in campionato è passata da 1.18 a match con Juric in panchina (11 giornate) a 1.71 con l'attuale tecnico (7 giornate), la percentuale di vittorie si è alzata da 18.2% a 57.1%.
Atalanta a caccia della seconda vittoria di fila in trasferta
Dopo il successo nell'ultima trasferta (1-0 vs Genoa), l'Atalanta potrebbe vincere due gare esterne di fila per la prima volta in questo campionato; in generale, la Dea ha vinto al massimo due delle prime otto partite fuori casa in una stagione di Serie A (2 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte nel 2025/26) per la prima volta dal 2017/18 (una in quel caso).
Dall'arrivo di Palladino, Atalanta in gol 3 volte su corner
Dall'arrivo di Raffaele Palladino, l'Atalanta ha segnato ben tre gol su otto totali in campionato su sviluppo di corner: considerando le ultime sette giornate di Serie A, solo l'Inter (quattro) ha fatto meglio da quella situazione di gioco (a tre anche Cagliari e Sassuolo).
Castro, 20 volte coinvolto in gol dal suo esordio in A
Santiago Castro, con la rete nell'ultimo turno, ha raggiunto 20 coinvolgimenti in gol (14 reti, 6 assist) in Serie A dal suo esordio nel massimo campionato, il 9 marzo 2024. Il calciatore del Bologna è solo uno dei tre giocatori nati dal 2004 con almeno 20 partecipazioni attive da quella data in avanti, insieme a Nico Paz (12 reti, 14 assist) e Kenan Yildiz (14 gol, 8 assist).
Scamacca (oggi assente) ha segnato tre gol contro il Bologna
Nelle tre gare giocate da titolare contro il Bologna in Serie A, Gianluca Scamacca ha realizzato tre reti, inclusa una delle cinque doppiette realizzate in trasferta nella competizione (in Bologna-Sassuolo 1-3 del 15 maggio 2022)