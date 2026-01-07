Offerte Sky
Parma0 - 2 Inter
Parma-Inter 0-2: video, gol e highlights

L'Inter passa a Parma con un gol per tempo. Corvi devia sulla traversa un bel tiro di Bisseck, poco dopo prende un legno anche Ondrejka su cross al bacio di Valeri. Al 42' Dimarco trova l'angolo giusto di destro: gol inizialmente annullato per fuorigioco e poi concesso dopo il controllo del Var. Nella ripresa Sucic si divora l'occasione del raddoppio e i nerazzurri lottano fino alla fine: il 2-0 è prima annullato a Bonny e poi trovato da Thuram su gran lancio di Barella nel recupero

