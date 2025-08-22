Lazio-Verona, le formazioni e il risultato in diretta LIVE
Dopo la sconfitta di Como, la Lazio va a caccia di riscatto nella seconda giornata di campionato e ospita un avversario ostico. All'Olimpico arriva il Verona. La squadra di Zanetti è reduce dalla trasferta di Udine dove ha impattato per 1-1 contro la squadra di Runjaic. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN 2, disponibile sul canale 215 del telecomando Sky, alle 20.45
LE FORMAZIONI
LAZIO (4-3-3 - probabile): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri
VERONA (3-5-2 - probabile): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Cham, Serdar, Bernede, Niasse, Bradaric; Giovane, Sarr. All. Zanetti
Statistiche e curiosità
La Lazio ha segnato in 22 delle ultime 23 sfide contro l’Hellas Verona in Serie A (51 reti biancocelesti nel periodo, 2.2 di media), rimanendo a secco di gol solo il 5 febbraio 2020 nel periodo (0-0 in quel caso).
Lazio imbattuta in 16 delle ultime 17 in casa con l'Hellas
La Lazio è rimasta imbattuta in 16 delle ultime 17 partite casalinghe contro l’Hellas Verona in Serie A (12 vittorie, 4 pareggi), l’unico successo in trasferta degli scaligeri nel periodo risale al 12 dicembre 2020 (2-1 con Ivan Juric alla guida).
Lazio ko nelle ultime due gare di campionato senza segnare
La Lazio ha perso le ultime due gare di campionato senza segnare, l’ultima volta che i biancocelesti hanno registrato tre sconfitte di fila rimanendo a secco di gol in Serie A risale al marzo 2013 con Vladimir Petkovic allenatore; mentre l’ultima volta che i capitolini hanno perso tre match di fila in campionato risale al febbraio-marzo 2024 con Maurizio Sarri alla guida.
Lazio, una sola vittoria nelle ultime 12 gare casalinghe di campionato
La Lazio ha vinto solo una delle ultime 12 partite casalinghe di campionato (8 pareggi, 3 sconfitte): 5-1 contro il Monza lo scorso 9 febbraio, dopo che aveva ottenuto 10 successi nelle precedenti 12 gare interne di Serie A (2 pareggi)
Il Verona potrebbe pareggiare le prime due gare della stagione per la quarta volta
Dopo l’1-1 contro l’Udinese, l’Hellas Verona potrebbe pareggiare entrambe le prime due gare stagionali di Serie A per la quarta volta nella sua storia, dopo il 2000/01, il 1977/78 e il 1972/73.
Nel 2025 solo il Venezia ha pareggiato più della Lazio
Nell’anno solare 2025 solo il Venezia (10) ha pareggiato più partite della Lazio in Serie A (nove, al pari di Torino e Parma), subito dietro troviamo l’Hellas Verona con otto (insieme al Napoli).
Lazio e Verona squadre con più cartellini a partire dalla scorsa stagione
Lazio (99 – 92 gialli e 7 rossi) ed Hellas Verona (98 – 88 ammonizioni e 10 espulsioni) sono le due squadre che hanno ricevuto il maggior numero di cartellini a partire dalla scorsa stagione di Serie A.
Zaccagni, Hellas la squadra contro cui ha partecipato a più gol
L’Hellas Verona è la squadra contro cui Mattia Zaccagni ha preso parte a più gol in Serie A: sette (tre reti e quattro assist). In più, le prime 81 presenze, condite da nove reti, del classe ‘95 in Serie A sono arrivate con la maglia dell’Hellas Verona tra il 2015 e il 2021
Zaccagni, il giocatore che ha ricevuto più gialli nel 2025
Nell’anno solare 2025 nessun giocatore ha ricevuto più cartellini di Mattia Zaccagni in Serie A: sette (tutte ammonizioni), al pari di Álex Jiménez, Lorenzo Lucca e Jaka Bijol. Nello stesso periodo, Zaccagni ha subito 11 falli che sono costati cartellini agli avversari, solo Assane Diao ne conta di più (17).
Serdar, due gol in due gare di fila per la prima volta dal 2020
Suat Serdar ha segnato in due gare di fila in campionato (vs Empoli e Udinese in Serie A) per la prima volta dal periodo tra dicembre 2019 e gennaio 2020 con lo Schalke 04 in Bundesliga , considerando i maggiori cinque campionati europei il classe ’97 non ha mai trovato la rete in tre presenze consecutive.