Genoa-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
La Juventus è ospite del Genoa. Tudor conferma David in avanti, supportato da Conceiçao e Yildiz. In mezzo gioca Locatelli, a sinistra tocca a Joao Mario. Vieira si affida a Colombo in attacco, ci sono Ellertsson e Carboni. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18.30
Nell'11 scelto dal mister bianconero Locatelli vince il ballottaggio con Koopmeiners, mentre a sinistra gioca Joao Mario. In avanti confermato David a guidare l'attacco, con Conceiçao e Yildiz alle spalle.
Le scelte di Vieira
L'allenatore francese punta su Colombo in attacco e mischia le carte con l'inserimento di Ellertson che supporterà il reparto offensivo insieme a Carboni e Stanciu.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Joao Mario; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor
statistiche
I precedenti
La Juventus è rimasta imbattuta in 9 delle ultime 10 sfide contro il Genoa in Serie A (7 vittorie, 2 pareggi), vincendo entrambe le gare dello scorso campionato – l’unico successo del Grifone nel periodo risale al 6 maggio 2022 (2-1 al Ferraris).
Il Genoa non segna alla Juve da 4 gare
La Juventus non ha subito alcun gol nelle ultime tre partite contro il Genoa in campionato, solo una volta ha mantenuto la porta inviolata in più match consecutivi contro i liguri in Serie A: cinque tra il 1964 e il 1976.
Il bilancio al Ferraris
Un solo pareggio nelle ultime 12 sfide al Ferraris tra Genoa e Juventus in Serie A: 1-1 il 15 dicembre 2023, completano sette successi dei bianconeri e quattro vittorie rossoblù.
Genoa, doppio X che manca da 33 anni
Dopo lo 0-0 contro il Lecce, il Genoa potrebbe pareggiare entrambe le prime due partite stagionali di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo il 1992/93 e il 1962/63.
I numeri della difesa bianconera in trasferta
La Juventus potrebbe mantenere la porta inviolata in entrambe le prime due gare stagionali di Serie A in due campionati di fila per la prima volta dal biennio 2004/05-2005/06. I bianconeri hanno però registrato un solo clean sheet nelle ultime 13 trasferte di Serie A (vittoria 1-0 contro il Cagliari lo scorso 23 febbraio), dopo che aveva mantenuto la porta inviolata in cinque delle prime sei gare fuori casa nello scorso campionato.
Un solo ko per Tudor finora
La Juventus è rimasta imbattuta in 9 delle 10 partite con Igor Tudor allenatore in Serie A (6 vittorie, 3 pareggi), vincendo tutte le ultime tre – l’unica sconfitta in campionato con il tecnico croato è arrivata contro il Parma lo scorso 23 aprile.
Juve, il contropiede è la tua arma
La Juventus è la squadra che ha realizzato più gol in seguito ad un contropiede diretto nell’anno solare 2025 nei Big-5 campionati europei: otto (inclusa la rete di Dusan Vlahovic contro il Parma nel match più recente).
Martin è l'assist-man della Serie A
Aarón Martín è il giocatore che ha fornito più assist nell’anno solare 2025 in Serie A (sette); il difensore spagnolo è anche il giocatore che ha creato più occasioni su calcio piazzato (22) nel periodo nel massimo campionato italiano.
David a caccia del bis
Dopo il gol all’esordio contro il Parma, Jonathan David potrebbe diventare solo il terzo giocatore a segnare in entrambe le sue prime due presenze con la maglia della Juventus in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Randal Kolo Muani tra gennaio e febbraio 2025 e Carlos Tevez nell’agosto 2013.
Come cambia la Juve con e senza Bremer
Nelle ultime due stagioni tra tutte le competizioni (dal 2024/25), con Bremer in campo la Juventus ha subito 0.4 gol in media a partita, vincendo il 63% delle gare (5/8); senza il difensore brasiliano i bianconeri concedono 1.1 gol in media e la percentuale di successi scende al 44% (21/48).