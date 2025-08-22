5' - Zappa entra in ritardo su Spinazzola, primo giallo del match
Napoli-Cagliari, il risultato in diretta LIVE
Dopo il successo contro il Sassuolo alla prima giornata il Napoli fa il suo esordio al Maradona. Conte fa un solo cambio, Spinazzola per Olivera a sinistra, per il resto conferma Meret tra i pali e il centrocampo a 4 con Politano e McTominay sugli esterni. Davanti Lucca; Neres out per un affaticamento e nemmeno in panchina. Cagliari con la difesa a 5 ed Esposito in attacco supportato da Folorunsho. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
4' - Napoli subito riversato in avanti, con un possesso di qualità che costringe il Cagliari a chiudersi. Spinazzola da sinistra si accentra puntando l'area e poi col destro taglia un pallone verso il secondo palo, con Lucca che non ci arriva
C'è anche Pisa-Roma
Dopo l'inno della Serie A, il saluto tra le squadre, le foto di rito e il sorteggio. L'arbitro è Bonacina, i capitani Di Lorenzo e Deiola
Squadre in campo al Maradona
- NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte.
- CAGLIARI (5-3-1-1): Caprile; Palestra, Zappa, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Folorunsho; Esposito. All. Pisacane.
Ancora pari Atalanta, il Bologna batte il Como
Sono appena finite intanto le partite delle 18.30. Il Bologna trova i primi 3 punti battendo il Como grazie a Orsolini, mentre l'Atalanta è fermata sul pari dal Parma: ancora un pareggio per i nerazzurri di Juric
Cagliari, le scelte di Pisacane
Difesa a 5 e dubbio della vigilia tra Obert e Palestra risolto schierando entrambi. In attacco il solo Esposito con Folorunsho alle spalle. Fuori Borrelli che era partito titolare davanti contro la Fiorentina
- CAGLIARI (5-3-1-1): Caprile; Palestra, Zappa, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Folorunsho; Esposito. All. Pisacane.
Napoli, le scelte di Conte
Un solo cambio per Conte rispetto all'esordio contro il Sassuolo: a sinistra Spinazzola per Olivera. Per il resto, confermato ancora Meret tra i pali e il centrocampo a 4 con Politano e McTominay sugli esterni. Davanti Lucca; Neres out per un affaticamento.
- NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte.
Un anno fa il Napoli vinceva lo scudetto
Esattamente un anno fa, praticamente sul gong del mercato, il Napoli prendeva McTominay, esubero per Manchester United, per compensare la perdita di Brescianini, vero obiettivo di Conte. E iniziava così la sua marcia verso lo scudetto, con il senno di poi
Napoli subito contro il City in Champions
Svelati oggi i calendari delle squadre che parteciperanno alla Champions, con le date di tutte le sfide con le avversarie sorteggiate a Montecarlo giovedì scorso. C'è subito il Manchester City per il Napoli, che il 18 settembre farà visita alla squadra di Guardiola. La prima al "Maradona" è contro lo Sporting CP
Fatta per Hojlund al Napoli
L'attaccante danese è pronto per iniziare la sua nuova avventura in Serie A. Nel suo contratto ci sarà una clausola rescissoria da più di 80 milioni di euro. I dettagli:
Il Cagliari ha perso le ultime due sfide contro il Napoli, senza segnare, e potrebbe per la terza volta in Serie A arrivare a tre ko di fila contro i partenopei restando a secco di reti, dopo il 1966 e il periodo 2017-2018.
Il Napoli ha perso solo una delle ultime 28 gare contro il Cagliari in Serie A (19 vittorie, 8 pareggi), con la sconfitta risalente al 25 settembre 2019 (0-1 in casa); in particolare, i partenopei hanno vinto sette delle ultime otto sfide contro i sardi nel girone di andata, con un punteggio aggregato di 21-3.
Il Cagliari ha perso le ultime tre trasferte contro il Napoli in Serie A e già in due occasioni ha registrato una serie di quattro sconfitte di fila sul campo dei partenopei, tra il 1966 e il 1969 e nel periodo 2011-2014.
Il Napoli è imbattuto nelle ultime 13 gare in Serie A (8 vittorie, 5 pareggi) – l’ultima sconfitta risale al 23 febbraio scorso, 1-2 vs Como; quella dei partenopei è la serie aperta di imbattibilità più lunga nei maggiori cinque campionati europei.
Il Cagliari è reduce da due sconfitte di fila fuori casa – di cui la più recente proprio al Maradona, lo scorso 23 maggio – e non perde più gare esterne consecutive in Serie A dal periodo novembre-dicembre 2023 (serie arrivata a quattro).
In ciascuna delle precedenti nove stagioni disputate in Serie A, il Cagliari non ha mai trovato la vittoria entro le prime due gare disputate in campionato, mentre l’ultimo allenatore ad aver vinto nell’arco delle sue prime due gare alla guida dei sardi nella massima serie è stato Leonardo Semplici, tra febbraio e marzo 2021.
Nessuna squadra ha subito meno tiri del Cagliari nel corso della prima giornata (quattro, al pari del Milan); inoltre, i sardi hanno tentato sei conclusioni nello specchio, meno solo di Inter (nove) e Juventus (otto) finora in Serie A.
Tra i giocatori attualmente in Serie A, Scott McTominay è l’unico in doppia cifra realizzativa in questo anno solare (10 reti); inoltre, nel 2025 nessun giocatore nella competizione ha segnato più gol di testa dello scozzese: quattro, al pari di Roberto Piccoli.
Nella prima giornata Kevin De Bruyne ha trovato la rete all’esordio stagionale in campionato per la prima volta dal 2020/21 (gol e assist vs Wolverhampton in Premier League); nella sua carriera nei maggiori 10 tornei europei, il belga non ha mai segnato in ciascuna delle sue prime due gare in un singolo campionato.
Le prime 22 presenze di Sebastiano Luperto in Serie A sono arrivate con la maglia del Napoli, tra il 2015 e il 2020; grazie al gol nella prima giornata, il classe ’96 è il primo difensore ad andare a segno in ciascuna delle ultime quattro stagioni nella competizione (2022/23), in un periodo in cui ha disputato 111 partite in Serie A, al pari di Giovanni Di Lorenzo e meno solo di Federico Baschirotto (113) tra i pari ruolo