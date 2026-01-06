"Tutte le partite sono complicate, il Torino ha fatto bene fuori casa e ogni partita ha delle insidie, ci vorrà la migliore Atalanta per portare a casa punti. Mercato? Numericamente siamo abbondanti, dispiace che qualcuno non sia disponibile ma numericamente siamo a posto. La nostra posizione in classifica è importante, siamo tutte in pochissimi punti, da oggi c'è tutto il girone di ritorno da disputare. Non vogliamo avere rimpianti alla fine di questa stagione"