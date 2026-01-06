24' - Ammonito Tameze
Atalanta-Torino, il risultato in diretta LIVE
La sfida di Bergamo chiude il sabato della 20^ giornata del campionato di Serie A. Scamacca va in panchina e Palladino conferma Krstovic al centro dell'attacco con Zalewski sulla trequarti e Bernasconi a sinistra. Baroni con la coppia Ngonge Zapata. Adams e Simeone in panchina.
26' - Dagli sviluppi di un calcio di punizione, palla sul secondo palo per Krstovic che colpisce di testa ma la sua conclusione è troppo centrale e parata da Paleari
20' - Ci prova anche il Torino dopo un buon pallone lavorato da Ngonge, serve Gineitis che calcia, palla alta non di molto
17' - Dopo la rete del vantaggio, l'Atalanta sembra aver preso in mano le redini dell'incontro, Torino ora sulla difensiva, ci prova Zalewski con il destro ma la palla termina alta
118 giorni dopo Charles De Ketelaere è tornato a segnare in Serie A: il belga non trovava la via della rete in campionato dalla doppietta contro il Lecce dello scorso 14 settembre, anche il quel caso alla New Balance Arena.
Charles De Ketelaere torna al gol in campionato dal 14 settembre 2025
L'Atalanta ha trovato il gol in ciascuna delle ultime 3 partite di Serie A.
L'Atalanta ha segnato 12 gol nel primo tempo, in 20 partite, solo l'Inter (16) e il Napoli (14) ne contano di più in questa stagione di Serie A
Lorenzo Bernasconi ha fornito il suo primo assist in questa stagione di Serie A.
13' - Atalanta in vantaggio: segna De Ketelaere
Dagli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Bernasconi, De Ketelaere anticipa tutti sul primo palo e di testa batte Paleari
10' - Molto bene anche in fase difensiva il Torino che non concede linee di passaggio pulite all'Atalanta
6' - Con coraggio il Torino in questo avvio di partita, la squadra di Baroni non ha timore di imporre il proprio gioco
2'- Prima chance per il Torino, bell'inserimento di Aboukhlal che si presenta a tu per tu con Carnesecchi che gli chiude lo specchio ma la sua posizione era di fuorigioco
Atalanta-Torino 0-0
Si parte a Bergamo
Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo poi l'inno della Serie A
Premiato Carnesecchi per le 100 presenze con la maglia dell'Atalanta
Nikola Krstovic ha segnato due reti contro il Bologna nel turno scorso e potrebbe quindi andare a bersaglio in due gare di fila in Serie A per la prima volta dal marzo 2025 col Lecce (v Milan e Genoa).
Il Torino è però la formazione che ha tentato più azioni in contropiede nella Serie A in corso (32); da questa situazione di gioco quella granata è anche la formazione che ha effettuato più conclusioni (26) e segnato più gol (sei) nel torneo.
Solo Pisa (151) e Genoa (144) hanno completato più lanci lunghi rispetto al Torino (132) nella Serie A in corso
Percassi: "Classifica corta, c'è tutto il ritorno"
"Tutte le partite sono complicate, il Torino ha fatto bene fuori casa e ogni partita ha delle insidie, ci vorrà la migliore Atalanta per portare a casa punti. Mercato? Numericamente siamo abbondanti, dispiace che qualcuno non sia disponibile ma numericamente siamo a posto. La nostra posizione in classifica è importante, siamo tutte in pochissimi punti, da oggi c'è tutto il girone di ritorno da disputare. Non vogliamo avere rimpianti alla fine di questa stagione"
Solo Inter (602) e Juventus (600) hanno giocato più palloni nell’area di rigore avversaria rispetto all’Atalanta (523) in questa Serie A; per gli orobici ben 119 in più rispetto al Torino (404).
Baroni: "Zapata-Ngonge? Coppia per infastidire l'Atalanta"
"Ngonge-Zapata? Duvan si merita questa partita per il suo passato e perché ha tanta personalità e a volte anche per la struttura che ha è meglio parta dall'inizio. Ngonge perché ha molta mobilità per pensare di dare fastidio all'Atalanta."
Il Torino è una delle cinque squadre con meno reti realizzate da palla inattiva in questa Serie A: cinque, al pari di Lazio, Lecce, Roma e Udinese; di contro quella granata è anche la formazione con più gol su azione subiti nel torneo (22).
Il Torino è la formazione che ha subito più reti nel corso del primo tempo in questa Serie A (16)
L’1-1, esito finale di 21 incontri, è il risultato più frequente tra Atalanta e Torino in Serie A, l’ultimo dei quali proprio nella gara di ritorno dello scorso campionato, l’1 febbraio 2025 in casa della Dea: reti di Berat Djimsiti e Guillermo Maripán.
Roma-Sassuolo 2-0
All'Olimpico la Roma soffre ma vince una partita complicata con due gol nel giro di 2’. Sassuolo vicino al vantaggio nel primo tempo, con Svilar che salva i suoi a tu per tu con Koné. Nella ripresa Tsimikas spreca a pochi passi dalla porta, poi i giallorossi iniziano a combinare bene: Koné sblocca di testa su assist di Soulé che subito dopo chiude una grande azione col sigillo personale. In classifica i giallorossi agganciano momentaneamente il Milan
La formazione dell'Atalanta in grafica
La formazione del Torino in grafica
Atalanta, le scelte di formazione
Palladino conferma in blocco la squadra che ha battuto il Bologna. Scamacca va in panchina, confermato Krstovic al centro dell'attacco con De Ketelaere e Zalewski a supporto, Bernasconi sulla corsia di sinistra
Torino, le scelte di formazione
Baroni schiera Ngonge e non Adams dal 1' accanto a Zapata in attacco. Simeone va in panchina. Vlasic da mezz'ala con Lazaro e Aboukhlal sulle corsie
Dopo il successo per 3-0 nel match d’andata dello scorso 21 settembre, l’Atalanta potrebbe registrare due clean sheet di fila contro il Torino in Serie A per la prima volta dal 1995/96.
114^ sfida tra Atalanta e Torino in Serie A: i granata conducono per 44 vittorie a 28, completano 41 pareggi.
Le formazioni ufficiali
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; Zalewski, De Ketelaere; Krstovic. All. Palladino
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripán, Coco; Lazaro, Tamèze, Gineitis, Vlasic, Aboukhlal; Ngonge, Zapata. All. Baroni
Statistiche e curiosità
Grande equilibrio nelle ultime cinque sfide tra Atalanta e Torino in Serie A con due vittorie per parte e un pareggio, dopo che la Dea era rimasta imbattuta nelle sette precedenti gare contro i granata in campionato (5 vittorie, 2 pareggi).
Atalanta imbattuta in 8 degli ultimi 9 match con il Toro in casa
L'Atalanta è rimasta imbattuta in otto degli ultimi nove match casalinghi contro il Torino in campionato (4 vittorie, 4 pareggi), l'unico successo dei granata in casa della Dea nel periodo risale al 1° settembre 2019 (3-2 con Walter Mazzarri allenatore).
Atalanta vittoriosa in 4 delle ultime 5 di campionato
L'Atalanta ha vinto in quattro delle ultime cinque partite di campionato (1 sconfitta), incluse le ultime due senza subire alcun gol: la squadra bergamasca non ottiene tre successi di fila in Serie A da maggio 2025 e non vince tre gare consecutive senza subire gol da luglio 2020.
Con Palladino, l'Atalanta ha vinto 3 delle ultime 4 in casa
Da quando è arrivato Raffaele Palladino, l'Atalanta ha vinto in tre delle ultime quattro gare casalinghe di Serie A (1 sconfitta), tanti successi quanti quelli collezionati nelle precedenti 17 gare interne giocate nella competizione tra le gestioni Gasperini e Juric (9 pareggi, 5 sconfitte).
Torino ko cinque volte nelle ultime otto di campionato
Nelle ultime otto giornate di campionato, il Torino ha perso per ben cinque volte (3 vittorie), subendo in ogni ko almeno due gol; nel periodo considerato la squadra granata è - al pari del Pisa - la formazione con più sconfitte nella competizione (cinque appunto).
Toro vittorioso nelle ultime due trasferte senza subire gol
Il Torino ha vinto le ultime due trasferte di campionato senza subire alcun gol (contro Sassuolo ed Hellas Verona): i granata non ottengono tre successi di fila fuori casa in Serie A da una serie di quattro con Juric in panchina tra aprile e maggio 2023 (in quel caso quattro vittorie esterne tutte con clean sheet).
Torino, 30 gol subiti nelle prime 19 gare di campionato
Il Torino ha subito ben 30 gol in queste prime 19 giornate di campionato: da quando è tornato nel massimo campionato nel 2012/13, solamente una volta in Serie A ha chiuso un girone d'andata nel massimo torneo con più reti subite, 37 nel 2020/21.
Sette gol segnati dall'Atalanta tra il 31' e il 45' del primo tempo
Anche contro il Bologna, l'Atalanta è andata a bersaglio nel quarto d'ora che precede l'intervallo (tra il 31' e fine primo tempo): sette gol segnati in quel parziale dalla squadra nerazzurra, primato condiviso con il Napoli nel campionato in corso; il Torino ha invece incassato sette reti in quel lasso temporale di gioco, più di qualsiasi altra formazione nella Serie A 25/26.
De Ketelaere, 27 assist da quando è all'Atalanta
Includendo il passaggio vincente per Krstovic contro il Bologna, Charles De Ketelaere ha fornito il suo assist numero 27 da quando veste la maglia dell'Atalanta (2023/24) considerando tutte le competizioni, più di qualsiasi giocatore di Serie A nel periodo
Zapata, 69 gol con la maglia dell'Atalanta in Serie A
Duván Zapata ha realizzato 69 reti con la maglia della Dea in Serie A (in 153 presenze), classificandosi al 1° posto, condiviso con Cristiano Doni (69), dei migliori marcatori dell’Atalanta nel massimo campionato. Il colombiano ha segnato sette gol in 13 sfide contro l’Atalanta in Serie A, solo contro il Sassuolo (10) e Milan (otto) ha fatto meglio nel torneo, a quota sette anche contro Empoli e Udinese.