Il Bologna sfiora la vittoria che in campionato mancava da sei turni e da fine novembre, poi si fa beffare in pieno recupero in dieci uomini. Sblocca la partita Cambiaghi con un gol a inizio secondo tempo, poi sempre lui viene espulso per una gomitata (decisa al Var). Il Como spinge con l'uomo in più: Nico Paz prende un palo, poi è Baturina a firmare l'1-1 al 94' con una magia di interno. Fabregas va a quota 34, Bologna a 27

