ROM0
SAS0
ATA-
TOR-
UDI2
PIS2
COM1
BOL1
Serie A Giornata 20 - sabato 10 gennaio 2026
Fine
Como
Baturina M. 90' + 4'
1 - 1
Bologna
Cambiaghi N. 49'
Como
Baturina M. 90' + 4'
1 - 1
Cambiaghi N. 49'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Como-Bologna 1-1: Cambiaghi segna e si fa espellere. Pari di Baturina con una magia al 94'

Il Bologna sfiora la vittoria che in campionato mancava da sei turni e da fine novembre, poi si fa beffare in pieno recupero in dieci uomini. Sblocca la partita Cambiaghi con un gol a inizio secondo tempo, poi sempre lui viene espulso per una gomitata (decisa al Var). Il Como spinge con l'uomo in più: Nico Paz prende un palo, poi è Baturina a firmare l'1-1 al 94' con una magia di interno. Fabregas va a quota 34, Bologna a 27

