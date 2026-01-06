Offerte Sky
Serie AGiornata 20 - sabato 10 gennaio 2026Giornata 20 - sab 10 gen
Fine
Udinese
Kabasele C. 19'Davis K. 40' (Rig.)
2 - 2
Pisa
Tramoni M. 13'Meister H. 67'
Udinese
Kabasele C. 19'Davis K. 40' (Rig.)
2 - 2 Pisa
Tramoni M. 13'Meister H. 67'
Udinese-Pisa 2-2: gol di Tramoni, Kabasele, Davis e Meister

Finisce pari il match di Udine: il Pisa va avanti, viene ribaltato e poi riacciuffa il pari nella ripresa. Apre la partita Tramoni al 13', quindi la rimonta bianconera coi gol di Kabasele e di Davis su rigore. Tanta lotta in mezzo al campo: alla fine il Pisa recupera la partita con Meister a circa venti minuti dalla fine. Pali nel finale per lo stesso Meister e per Atta. Zaniolo diffidato e ammonito: salterà l'Inter. Udinese sempre a metà classifica a 26, Pisa sempre ultimo

