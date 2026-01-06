Ferguson non ce la fa
39' - Dopo un paio di minuti con la Roma in 10, entra El Shaarawy al posto di Ferguson che dolorante prende subito la via degli spogliatoi senza salutare Gasperini
All'Olimpico la Roma ospita il Sassuolo.
45' - Tre minuti di recupero
43' - Angolo di Dybala dalla sinistra, palla che giunge sul versante opposto dove El Shaarawy stoppa e scarica di potenza, ma altissimo
36' - In occasione dell'ultima giocata Ferguson è rimasto a terra dolorante alla schiena. E' il secondo colpo che prende: già al 14' era intervenuto lo staff medico, sempre per una botta alla schiena. L'irlandese si è poi rialzato, ma Gasperini ha richiamato subito El Shaarawy e sembra intenzionato a operare il cambio, anche per l'insoddisfazione (tantissimi i richiami per l'irlandese fin qui)
35' - Bella giocata della Roma. Pisilli e Dybala triangolano a destra, con palla messa in mezzo forte a mezza altezza dal primo. Ferguson ci arriva e cerca la porta in girata, ma non inquadra
33' - Grande confusione in questa fase, con diversi malintesi tra i giocatori della Roma. Anche Dybala sbaglia un paio di palloni, non capendosi con i compagni
30' - Richiamo verbale per Tsimikas dopo un fallo. Gasperini in panchina palesemente insoddisfatto della prova dei suoi e in particolare di Ferguson
25' - Fadera scarica in porta, Svilar respinge. Botta dal limite che il portiere giallorosso manda in angolo
24' - E sono tre! Nel giro di un minuto praticamente. Stavolta il giallo però è rivolto a Gasperini, per proteste
23' - Dopo pochi secondi altro giallo per la Roma: Hermoso cerca di allontanare il pallone ma colpisce Fadera con un calcio
22' - Manu Koné stende Laurienté che gli era scappato via e si prende il giallo
21' - Soulé da fuori area salta Fadera e poi cerca il sinistro potente, con palla che sfila alla destra di Muric
17' - Ismael Koné scappa verso la porta e si trova a tu per tu con Svilar, bravissimo a restare in piedi fino all'ultimo per poi sdraiarsi dalla parte giusta al momento del tiro incrociato, respingendolo. Sulla ribattuta palla sul piede di Lautienté che però non trova la porta
11' - La Roma perde palla e il Sassuolo riparte sulla sinistra in campo aperto con un due contro due pericolosissimo. Laurienté porta palla e punta Mancini, che lo ferma all'ingresso in area salvando i giallorossi
6' - Tentativo di Dybala con un tiro a giro dal vertice destro dell'area che Muric respinge con qualche apprensione
1' - Soulé dialoga subito con Dybala sulla trequarti e poi cerca la porta da fuori area con il mancino: tiro murato
Ryan Friedkin, vicepresidente della Roma, è presente sugli spalti dell'Olimpico. Già da alcuni giorni la proprietà americana è a Trigoria per manifestare la propria vicinanza alla squadra. Friedkin accomodandosi in tribuna ha salutato Claudio Ranieri e il ds Frederic Massara. Lunghi applausi dei tifosi giallorossi per Edoardo Bove nel momento in cui è stato inquadrato dai maxi schermi dello stadio. Il centrocampista in questi giorni sta trattando la rescissione con la Roma, con le parti sono che vicine a trovare un accordo
All'Olimpico (con Bove in tribuna con cappellino della Roma, a un passo dalla rescissione col club per tornare in campo in Inghilterra) scambio di gagliardetti tra i capitani, Mancini e l'ex Matic. L'arbitro è Marcenaro
La Roma vincendo potrebbe agganciare momentanemente il Milan al secondo posto. Il Sassuolo con i 3 punti andrebbe a -1 dal Bologna
Rivediamo allora le formazioni:
Ha parlato anche il ds della Roma, Fredric Massara: "Trattativa con Raspadori in via di definizione, in un senso o nell'altro. Plausibile che domani ci sia una soluzione. Robinio Vaz? Grande talento ma in questo momento improbabile, non credo che il Marsiglia se ne voglia privare e nel caso ci sarebbe grande concorrenza. Zirkzee? Il Man United ha chiuso ogni discussione di mercato dopo il cambio di allenatore". Su Ferguson invece il ds non si sbilancia troppo: "Sta crescendo costantemente e sta dando un grande contributo. Felici di vederlo in campo stasera e mi auspico anche a lungo, per tutta la stagione"
Giovanni Carnevali (ad Sassuolo) ha parlato nel prepartita a Dazn: "Matic è un campione sotto tutti gli aspetti, è uno dei migliori acquisti che ho fatto in tutti questi anni. Muharemovic sicuramente non uscirà a gennaio, lo terremo almeno fino a giugno. Poi la nostra filosofia è scoprire, valorizzare e inserire giovani e continueremo a farlo". Su Raspadori, "scoperto" dal Sassuolo e oggi vicino alla Roma: "In una squadra come la Roma potrebbe essere una pedina importante, se ha la possibilità di venirci glielo consiglio perché è un grande club"
Edoardo Bove è pronto a ripartire. Come anticipato da Sky nei giorni scorsi, il giocatore sta trattando la risoluzione contrattuale con la Roma che dovrebbe essere ufficializzata entro il fine settimana. A quel punto il 23enne sarà libero di firmare con una nuova squadra, all'estero, e ricominciare a giocare dopo oltre un anno dallo stop. Nelle ultime ore tra i diversi club interessati è emerso il nome del Watford
Gasperini conferma Ferguson in attacco, con l'attaccante irlandese al centro delle voci di mercato. Il Napoli è molto interessato e nella giornata di venerdì ci sono stati nuovi contatti. L'affare potrebbe concretizzarsi se la Roma dovesse decidere di lasciarlo andare e interrompere in anticipo il prestito con il Brighton.
Era il mercato di gennaio del 2000, il Milan scaricò Weah e Fabio Capello (all'epoca allenatore della Roma) era pronto ad accoglierlo. Galliani stoppò tutto ("Non può pensare di fare gol al Milan") e Weah la prese male.
Raspadori. A Roma non si parla altro. Si aspetta una risposta, i club sono d’accordo e il giocatore sta facendo delle riflessioni. Qui le ultime news
Nel frattempo si sono concluse da poco le due gare delle 15 con i pareggi tra Udinese e Pisa (2-2) e tra Como e Bologna (1-1 con gran gol di Baturina al 94')
Due cambi per Grosso rispetto al ko con la Juventus. Confermata in blocco la difesa (Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig davanti a Muric), a centrocampo Lipani prende il posto di Thorstvedt. In attacco invece Fadera (al posto di Iannoni) completa il tridente con Pinamonti e Laurienté
Gasp con tante assenze (8 giocatori out) conferma Ferguson centravanti, con il tandem argentino Dybala-Soulé a ispirarlo. A centrocampo manca Cristante per squalifica e allora Pisilli (trequartista contro il Lecce) arretra e affianca Manu Koné. A sinistra Tsimikas vince il ballottaggio con El Shaarawy, Celik a destra. Wesley, convocato in extremis, parte dalla panchina. In difesa rientra Hermoso, con la conferma di Ghilardi
La Roma è una delle due avversarie, al pari del Napoli, contro cui il Sassuolo ha vinto meno match in Serie A (solo due successi neroverdi in 23 sfide contro entrambe), tra le squadre affrontate almeno 10 volte - completano 12 successi giallorossi e nove pareggi.
La Roma ha vinto le ultime tre sfide contro il Sassuolo in campionato (le due più recenti senza subire gol) e potrebbe ottenere quattro successi consecutivi contro i neroverdi per la prima volta in Serie A.
La Roma è rimasta imbattuta in 10 delle 11 sfide casalinghe contro il Sassuolo in Serie A (5 vittorie, 5 pareggi), l'unica vittoria in trasferta dei neroverdi contro i giallorossi nel torneo risale al 12 marzo 2023 per 4-3 (due gol e un assist per Armand Laurienté in quel match).
La Roma ha alternato una sconfitta e una vittoria in ciascuna delle ultime sei partite di Serie A e, dopo il successo contro il Lecce nell'ultimo turno, potrebbe tornare a vincere due match consecutivi nel torneo per la prima volta da novembre (contro Udinese e Cremonese in quel caso).
La Roma ha vinto 13 delle ultime 14 partite contro squadre neopromosse in Serie A (1 sconfitta), ottenendo il successo in tutte le ultime sette - l'unica sconfitta dei giallorossi contro queste formazioni nel periodo è arrivata il 15 dicembre 2024 contro il Como (0-2).
La Roma ha vinto cinque delle ultime sei gare casalinghe tra tutte le competizioni (1 sconfitta), dopo che aveva perso quattro delle precedenti cinque partite interne (1 vittoria).
Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette trasferte di campionato (3 vittorie, 3 pareggi), perdendo solo contro il Como nel periodo lo scorso 28 novembre e pareggiando le due più recenti; solo una volta i neroverdi hanno pareggiato tre gare fuori casa di fila in Serie A: nel novembre-dicembre 2019 con Roberto De Zerbi allenatore.
Evan Ferguson ha preso parte a tre reti nelle ultime tre sfide in campionato (due gol e un assist); dopo essere andato a bersaglio contro il Lecce nell'ultimo turno, potrebbe realizzare almeno una marcatura per due gare di fila tra Serie A e Premier League per la seconda volta, dopo esserci riuscito tra dicembre 2022 e gennaio 2023 con il Brighton.
Solamente contro l'Udinese (12), Paulo Dybala ha segnato più gol in Serie A che contro il Sassuolo (nove in 18 match): l'attaccante argentino, che ha deciso il match d'andata contro gli emiliani, ha partecipato attivamente a un gol in tutte le ultime sei sfide ai neroverdi nella competizione (cinque gol e due assist), andando a bersaglio in tutte le ultime quattro.
La Roma è il bersaglio preferito di Andrea Pinamonti in Serie A: cinque gol segnati ai giallorossi, con quattro maglie diverse (Genoa, Frosinone, Empoli e Sassuolo); l'ultima di queste reti è arrivata proprio allo stadio Olimpico, il 12 marzo 2023, in Roma-Sassuolo 3-4.