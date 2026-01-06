Giovanni Carnevali (ad Sassuolo) ha parlato nel prepartita a Dazn: "Matic è un campione sotto tutti gli aspetti, è uno dei migliori acquisti che ho fatto in tutti questi anni. Muharemovic sicuramente non uscirà a gennaio, lo terremo almeno fino a giugno. Poi la nostra filosofia è scoprire, valorizzare e inserire giovani e continueremo a farlo". Su Raspadori, "scoperto" dal Sassuolo e oggi vicino alla Roma: "In una squadra come la Roma potrebbe essere una pedina importante, se ha la possibilità di venirci glielo consiglio perché è un grande club"