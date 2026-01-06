Offerte Sky
Roma-Sassuolo, il risultato in diretta LIVE

All'Olimpico la Roma ospita il Sassuolo. Il primo tentativo è di Dybala, con un sinistro a giro che Muric respinge. Sassuolo pericoloso con due ripartenze: prima Laurienté spreca, poi Svilar salva a tu per tu con Koné. Ferguson esce dolorante dopo una botta alla schiena. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky

LIVE

45' - Tre minuti di recupero

43' - Angolo di Dybala dalla sinistra, palla che giunge sul versante opposto dove El Shaarawy stoppa e scarica di potenza, ma altissimo

sostituzione

Ferguson non ce la fa

39' - Dopo un paio di minuti con la Roma in 10, entra El Shaarawy al posto di Ferguson che dolorante prende subito la via degli spogliatoi senza salutare Gasperini

Ferguson dolorante, cambio imminente (non solo per quello)

36' - In occasione dell'ultima giocata Ferguson è rimasto a terra dolorante alla schiena. E' il secondo colpo che prende: già al 14' era intervenuto lo staff medico, sempre per una botta alla schiena. L'irlandese si è poi rialzato, ma Gasperini ha richiamato subito El Shaarawy e sembra intenzionato a operare il cambio, anche per l'insoddisfazione (tantissimi i richiami per l'irlandese fin qui)

Ferguson cerca la girata: fuori

35' - Bella giocata della Roma. Pisilli e Dybala triangolano a destra, con palla messa in mezzo forte a mezza altezza dal primo. Ferguson ci arriva e cerca la porta in girata, ma non inquadra

33' - Grande confusione in questa fase, con diversi malintesi tra i giocatori della Roma. Anche Dybala sbaglia un paio di palloni, non capendosi con i compagni

30' - Richiamo verbale per Tsimikas dopo un fallo. Gasperini in panchina palesemente insoddisfatto della prova dei suoi e in particolare di Ferguson

Ci prova Fadera

25' - Fadera scarica in porta, Svilar respinge. Botta dal limite che il portiere giallorosso manda in angolo

ammonizione!

24' - E sono tre! Nel giro di un minuto praticamente. Stavolta il giallo però è rivolto a Gasperini, per proteste

ammonizione!

23' - Dopo pochi secondi altro giallo per la Roma: Hermoso cerca di allontanare il pallone ma colpisce Fadera con un calcio

ammonizione!

22' - Manu Koné stende Laurienté che gli era scappato via e si prende il giallo

21' - Soulé da fuori area salta Fadera e poi cerca il sinistro potente, con palla che sfila alla destra di Muric

Svilar salva su Koné

17' - Ismael Koné scappa verso la porta e si trova a tu per tu con Svilar, bravissimo a restare in piedi fino all'ultimo per poi sdraiarsi dalla parte giusta al momento del tiro incrociato, respingendolo. Sulla ribattuta palla sul piede di Lautienté che però non trova la porta

Laurienté gestisce male

11' - La Roma perde palla e il Sassuolo riparte sulla sinistra in campo aperto con un due contro due pericolosissimo. Laurienté porta palla e punta Mancini, che lo ferma all'ingresso in area salvando i giallorossi

Ci prova Dybala a giro

6' - Tentativo di Dybala con un tiro a giro dal vertice destro dell'area che Muric respinge con qualche apprensione

1' - Soulé dialoga subito con Dybala sulla trequarti e poi cerca la porta da fuori area con il mancino: tiro murato

calcio d'inizio!

Anche Ryan Friedkin all'Olimpico

Ryan Friedkin, vicepresidente della Roma, è presente sugli spalti dell'Olimpico. Già da alcuni giorni la proprietà americana è a Trigoria per manifestare la propria vicinanza alla squadra. Friedkin accomodandosi in tribuna ha salutato Claudio Ranieri e il ds Frederic Massara. Lunghi applausi dei tifosi giallorossi per Edoardo Bove nel momento in cui è stato inquadrato dai maxi schermi dello stadio. Il centrocampista in questi giorni sta trattando la rescissione con la Roma, con le parti sono che vicine a trovare un accordo

Tutto pronto per il via

All'Olimpico (con Bove in tribuna con cappellino della Roma, a un passo dalla rescissione col club per tornare in campo in Inghilterra) scambio di gagliardetti tra i capitani, Mancini e l'ex Matic. L'arbitro è Marcenaro

La situazione in classifica

La Roma vincendo potrebbe agganciare momentanemente il Milan al secondo posto. Il Sassuolo con i 3 punti andrebbe a -1 dal Bologna

La classifica di Serie A aggiornata

Squadre in campo all'Olimpico

Rivediamo allora le formazioni:

  • ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Çelik, Pisilli, M. Koné, Tsimikas; Dybala, Soulé; Ferguson. All. Gasperini
  • SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, I. Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Massara (ds Roma): "Raspadori? Risposta domani. Zirkzee non arriva"

Ha parlato anche il ds della Roma, Fredric Massara: "Trattativa con Raspadori in via di definizione, in un senso o nell'altro. Plausibile che domani ci sia una soluzione. Robinio Vaz? Grande talento ma in questo momento improbabile, non credo che il Marsiglia se ne voglia privare e nel caso ci sarebbe grande concorrenza. Zirkzee? Il Man United ha chiuso ogni discussione di mercato dopo il cambio di allenatore". Su Ferguson invece il ds non si sbilancia troppo: "Sta crescendo costantemente e sta dando un grande contributo. Felici di vederlo in campo stasera e mi auspico anche a lungo, per tutta la stagione"

Carnevali (ad Sassuolo): "Raspadori? Farebbe bene alla Roma"

Giovanni Carnevali (ad Sassuolo) ha parlato nel prepartita a Dazn: "Matic è un campione sotto tutti gli aspetti, è uno dei migliori acquisti che ho fatto in tutti questi anni. Muharemovic sicuramente non uscirà a gennaio, lo terremo almeno fino a giugno. Poi la nostra filosofia è scoprire, valorizzare e inserire giovani e continueremo a farlo". Su Raspadori, "scoperto" dal Sassuolo e oggi vicino alla Roma: "In una squadra come la Roma potrebbe essere una pedina importante, se ha la possibilità di venirci glielo consiglio perché è un grande club"

Bove ripartirà dall'Inghilterra (dopo la risoluzione con la Roma)

Edoardo Bove è pronto a ripartire. Come anticipato da Sky nei giorni scorsi, il giocatore sta trattando la risoluzione contrattuale con la Roma che dovrebbe essere ufficializzata entro il fine settimana.  A quel punto il 23enne sarà libero di firmare con una nuova squadra,  all'estero, e ricominciare a giocare dopo oltre un anno dallo stop.  Nelle ultime ore tra i diversi club interessati è emerso il nome del Watford

Il nome di una delle squadre inglesi che sta cercando di prendere Bove

Ferguson dal 1' ma su di lui c'è il Napoli

Gasperini conferma Ferguson in attacco, con l'attaccante irlandese al centro delle voci di mercato. Il Napoli è molto interessato e nella giornata di venerdì ci sono stati nuovi contatti. L'affare potrebbe concretizzarsi se la Roma dovesse decidere di lasciarlo andare e interrompere in anticipo il prestito con il Brighton. 

Napoli, nuovi contatti e passi avanti per Evan Ferguson

Ricordate quando la Roma stava per prendere Weah?

Era il mercato di gennaio del 2000, il Milan scaricò Weah e Fabio Capello (all'epoca allenatore della Roma) era pronto ad accoglierlo. Galliani stoppò tutto ("Non può pensare di fare gol al Milan") e Weah la prese male. 

Weah 'scaricato', ma non alla Roma: cosa accadde oggi nelle passate sessioni di mercato?

Cosa accade intanto sul mercato

Raspadori. A Roma non si parla altro. Si aspetta una risposta, i club sono d’accordo e il giocatore sta facendo delle riflessioni. Qui le ultime news

Raspadori apre alla cessione: la Roma attende

Due "X" nelle partite delle 15

Nel frattempo si sono concluse da poco le due gare delle 15 con i pareggi tra Udinese e Pisa (2-2) e tra Como e Bologna (1-1 con gran gol di Baturina al 94')

Sassuolo, le scelte di Grosso

Due cambi per Grosso rispetto al ko con la Juventus. Confermata in blocco la difesa (Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig davanti a Muric), a centrocampo Lipani prende il posto di Thorstvedt. In attacco invece Fadera (al posto di Iannoni) completa il tridente con Pinamonti e Laurienté

  • Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Roma, le scelte di Gasperini

Gasp con tante assenze (8 giocatori out) conferma Ferguson centravanti, con il tandem argentino Dybala-Soulé a ispirarlo. A centrocampo manca Cristante per squalifica e allora Pisilli (trequartista contro il Lecce) arretra e affianca Manu Koné. A sinistra Tsimikas vince il ballottaggio con El Shaarawy, Celik a destra. Wesley, convocato in extremis, parte dalla panchina. In difesa rientra Hermoso, con la conferma di Ghilardi

  • Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Çelik, Pisilli, Koné, Tsimikas; Dybala, Soulé; Ferguson. All. Gasperini
statistiche

La Roma è una delle due avversarie, al pari del Napoli, contro cui il Sassuolo ha  vinto meno match in Serie A (solo due successi neroverdi in 23 sfide  contro entrambe), tra le squadre affrontate almeno 10 volte - completano  12 successi giallorossi e nove pareggi.

statistiche

La Roma ha vinto le ultime tre sfide contro il Sassuolo in  campionato (le due più recenti senza subire gol) e potrebbe ottenere  quattro successi consecutivi contro i neroverdi per la prima volta in  Serie A.

statistiche

La Roma è rimasta imbattuta in 10 delle 11 sfide casalinghe contro il Sassuolo in  Serie A (5 vittorie, 5 pareggi), l'unica vittoria in trasferta dei  neroverdi contro i giallorossi nel torneo risale al 12 marzo 2023 per  4-3 (due gol e un assist per Armand Laurienté in quel match).

statistiche

La Roma ha alternato una sconfitta e una vittoria in ciascuna delle ultime sei  partite di Serie A e, dopo il successo contro il Lecce nell'ultimo  turno, potrebbe tornare a vincere due match consecutivi nel torneo per  la prima volta da novembre (contro Udinese e Cremonese in quel caso).

statistiche

La Roma ha  vinto 13 delle ultime 14 partite contro squadre neopromosse in Serie A (1 sconfitta), ottenendo il successo in tutte le ultime sette - l'unica  sconfitta dei giallorossi contro queste formazioni nel periodo è  arrivata il 15 dicembre 2024 contro il Como (0-2).

statistiche

La Roma ha vinto cinque delle ultime sei gare casalinghe tra tutte le competizioni (1 sconfitta), dopo che aveva perso quattro delle precedenti cinque partite interne (1 vittoria).

statistiche

Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette trasferte di campionato (3  vittorie, 3 pareggi), perdendo solo contro il Como nel periodo lo scorso 28 novembre e pareggiando le due più recenti; solo una volta i neroverdi hanno pareggiato tre gare fuori casa di fila in Serie A: nel novembre-dicembre 2019 con Roberto De Zerbi allenatore.

statistiche

Evan Ferguson ha  preso parte a tre reti nelle ultime tre sfide in campionato (due gol e un assist); dopo essere andato a bersaglio contro il Lecce nell'ultimo  turno, potrebbe realizzare almeno una marcatura per due gare di fila tra  Serie A e Premier League per la seconda volta, dopo esserci riuscito  tra dicembre 2022 e gennaio 2023 con il Brighton.

statistiche

Solamente contro l'Udinese (12), Paulo Dybala ha  segnato più gol in Serie A che contro il Sassuolo (nove in 18 match):  l'attaccante argentino, che ha deciso il match d'andata contro gli  emiliani, ha partecipato attivamente a un gol in tutte le ultime sei  sfide ai neroverdi nella competizione (cinque gol e due assist), andando  a bersaglio in tutte le ultime quattro.

statistiche

La Roma è il bersaglio preferito di Andrea Pinamonti in  Serie A: cinque gol segnati ai giallorossi, con quattro maglie diverse  (Genoa, Frosinone, Empoli e Sassuolo); l'ultima di queste reti è  arrivata proprio allo stadio Olimpico, il 12 marzo 2023, in Roma-Sassuolo 3-4.