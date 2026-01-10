Non conosce sosta in questo 2026 la corsa dell’Atalanta che ottiene la terza vittoria consecutiva del nuovo anno, batte il Toro 2-0 e accorcia a –3 sul Como sesto in classifica. La squadra di Palladino ritrova il gol in campionato (118 giorni dall’ultima volta) di De Ketelaere. Prima del break infortunio a Djimsiti. Nella ripresa Baroni inserisce Adams e Simeone e ci prova. L’occasione migliore è per Maripan ma Carnesecchi gli chiude la porta. Al 95' la chiude Pasalic

CLASSIFICA - PAGELLE