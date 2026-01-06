Serie AGiornata 20 - sabato 10 gennaio 2026Giornata 20 - sab 10 gen
Roma-Sassuolo 2-0: video, gol e highlights
Due gol in tre minuti e la Roma viene a capo di una partita complicata contro un Sassuolo ben organizzato. Tutto nella ripresa, con Soulé che serve l'assist a Koné e subito dopo fa 2-0 chiudendo una grande azione di squadra. Ferguson esce nel primo tempo dolorante dopo una botta alla schiena (con Gasperini molto insoddisfatto della sua prova). In classifica i giallorossi agganciano momentaneamente il Milan, a +1 sul Napoli