Giornata 21 - domenica 18 gennaio 2026
Milan-Lecce 1-0: video, gol e highlights
Il Milan resta in scia dell'Inter, torna a -3 dai nerazzurri grazie a una vittoria sofferta sul Lecce per 1-0. I rossoneri ci provano nel primo tempo con Saelemaekers e Pulisic, gol giustamente annullato a Leao ma poi accelerano nella ripresa. Falcone tiene a galla il Lecce, Allegri manda in campo Fullkrug che segna il suo primo gol in Serie A di testa su assist di Saelemaekers. Il Milan stacca anche il Napoli al secondo posto