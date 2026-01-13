Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
TOR-
ROM-
MIL-
LEC-
PAR0
GEN0
BOL1
FIO2
Serie AGiornata 21 - domenica 18 gennaio 2026Giornata 21 - dom 18 gen
Fine
Bologna
Fabbian G. 88'
1 - 2
Fiorentina
Mandragora R. 19'Piccoli R. 45'
Bologna
Fabbian G. 88'
1 - 2 Fiorentina
Mandragora R. 19'Piccoli R. 45'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Bologna-Fiorentina 1-2: gol di Mandragora, Piccoli e Fabbian

La Fiorentina onora la memoria dello scomparso presidente Commisso vincendo una partita fondamentale a Bologna. Strepitoso primo tempo degli ospiti: due grandi azioni portano ai gol di Mandragora e Piccoli. Annullata anche una rete a Ndour sullo 0-0 per fuorigioco. Sofferenza viola nel finale con il palo di Rowe e il gol di testa di Fabbian. Nel recupero thrilling Cambiaghi sfiora il pareggio

CLASSIFICA - GLI OMAGGI PER COMMISSO