Bologna-Fiorentina 1-2: gol di Mandragora, Piccoli e Fabbian
La Fiorentina onora la memoria dello scomparso presidente Commisso vincendo una partita fondamentale a Bologna. Strepitoso primo tempo degli ospiti: due grandi azioni portano ai gol di Mandragora e Piccoli. Annullata anche una rete a Ndour sullo 0-0 per fuorigioco. Sofferenza viola nel finale con il palo di Rowe e il gol di testa di Fabbian. Nel recupero thrilling Cambiaghi sfiora il pareggio