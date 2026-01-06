Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
BOL0
FIO2
TOR-
ROM-
MIL-
LEC-
PAR0
GEN0
Serie AGiornata 21 - domenica 18 gennaio 2026Giornata 21 - dom 18 gen
Fine
Parma
0 - 0
Genoa
Parma0 - 0 Genoa
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Parma-Genoa 0-0: portieri decisivi e nessun gol al Tardini

Altro 0-0 per il Parma dopo quello col Napoli. Al Tardini il Genoa approccia meglio il match e cerca il gol con Colombo, fermato due volte da Corvi. I padroni di casa si scuotono con un'iniziativa del solito Bernabè, il cui sinistro da fuori è disinnescato da Leali. Nella ripresa la squadra di Cuesta ci prova con più convinzione. Non crea però grandi occasioni e nel finale rischia ancora su Colombo: Corvi gli sbarra di nuovo la strada e legittima il premio di mvp del match

CLASSIFICA - PAGELLE