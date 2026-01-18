Offerte Sky
Torino-Roma 0-2: video, gol e highlights

Lanciato titolare da Gasperini, il nuovo acquisto Malen si presenta con un gol e un’ottima intesa con Dybala, che va a segno nella ripresa. L’attaccante olandese subito protagonista: al 23' gol annullato dal Var per fuorigioco, passano 3' e trova la sua prima rete in A, ispirato da Dybala. Nel finale debutto anche per Robinio Vaz. In classifica la Roma stacca la Juventus ed è quarta da sola

