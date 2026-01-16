Introduzione

Gli ultimi mesi sono stati ricchi di impegni per allenatori e fantallenatori. Le gare si sono susseguite in rapida successione. Tanti dati e molte analisi da fare quindi. Nonostante il girone di ritorno sia già iniziato, solo Lautaro Martinez è in doppia cifra quanto a gol segnati. Qualche attaccante "di peso" è tornato a regime, o si è sbloccato con una certa continuità ma non dobbiamo guardare solo al reparto avanzato.



Il focus sui possibili centrocampisti da bonus, pesante e non, resta d'attualità visti i numeri. Non sono in programma scontri diretti d'alta classifica ma le ultime settimane ci hanno fatto vedere che le trappole sono dietro l'angolo e pochissime partite possono definirsi "facili". Vediamo quindi di combinare i dati da inizio novembre a oggi per capire chi può continuare a dare un contributo fantacalcistico tra i centrocampisti, chi potrebbe (ri)sbloccarsi e chi invece non è ancora decollato. Pronti quindi per una panoramica sui centrocampisti consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 21^ giornata di Serie A