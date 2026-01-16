Introduzione
Gli ultimi mesi sono stati ricchi di impegni per allenatori e fantallenatori. Le gare si sono susseguite in rapida successione. Tanti dati e molte analisi da fare quindi. Nonostante il girone di ritorno sia già iniziato, solo Lautaro Martinez è in doppia cifra quanto a gol segnati. Qualche attaccante "di peso" è tornato a regime, o si è sbloccato con una certa continuità ma non dobbiamo guardare solo al reparto avanzato.
Il focus sui possibili centrocampisti da bonus, pesante e non, resta d'attualità visti i numeri. Non sono in programma scontri diretti d'alta classifica ma le ultime settimane ci hanno fatto vedere che le trappole sono dietro l'angolo e pochissime partite possono definirsi "facili". Vediamo quindi di combinare i dati da inizio novembre a oggi per capire chi può continuare a dare un contributo fantacalcistico tra i centrocampisti, chi potrebbe (ri)sbloccarsi e chi invece non è ancora decollato. Pronti quindi per una panoramica sui centrocampisti consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 21^ giornata di Serie A
Pisa-Atalanta, venerdì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO PISA
- Touré
CONSIGLIATO ATALANTA
- Zalewski
SCONSIGLIATO PISA
- Marin
SCONSIGLIATO ATALANTA
- De Roon
Udinese-Inter, sabato ore 15
CONSIGLIATO UDINESE
- Atta
CONSIGLIATO INTER
- Barella
SCONSIGLIATO UDINESE
- Miller
SCONSIGLIATO INTER
- Sucic
Napoli-Sassuolo, sabato ore 18
CONSIGLIATO NAPOLI
- Elmas
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Lipani
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Lobotka
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Matic
Cagliari-Juventus, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Mazzitelli
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Locatelli
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Prati
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- McKennie
Parma-Genoa, domenica ore 12:30
CONSIGLIATO PARMA
- Keita
CONSIGLIATO GENOA
- Malinovskyi
SCONSIGLIATO PARMA
- Oristanio
SCONSIGLIATO GENOA
- Ellertsson
Bologna-Fiorentina, domenica ore 15
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Ferguson
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Brescianini
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Rowe
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Mandragora
Torino-Roma, domenica ore 18 su Sky Sport
CONSIGLIATO TORINO
- Vlasic
CONSIGLIATO ROMA
- El Shaarawy
SCONSIGLIATO TORINO
- Ilkhan
SCONSIGLIATO ROMA
- Pellegrini
Milan-Lecce, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO MILAN
- Ricci
CONSIGLIATO LECCE
- Coulibaly
SCONSIGLIATO MILAN
- Saelemaekers
SCONSIGLIATO LECCE
- Ramadani
Cremonese-Verona, lunedì ore 18:30
CONSIGLIATO CREMONESE
- Payero
CONSIGLIATO VERONA
- Bernede
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Bondo
SCONSIGLIATO VERONA
- Niasse
Lazio-Como, lunedì ore 20:45
CONSIGLIATO LAZIO
- Taylor
CONSIGLIATO COMO
- Perrone
SCONSIGLIATO LAZIO
- Zaccagni
SCONSIGLIATO COMO
- Baturina