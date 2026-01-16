Offerte Sky
Fantacalcio, i "campo o panca" della 21^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

Gli ultimi mesi sono stati ricchi di impegni per allenatori e fantallenatori. Le gare si sono susseguite in rapida successione. Tanti dati e molte analisi da fare quindi. Nonostante il girone di ritorno sia già iniziato, solo Lautaro Martinez è in doppia cifra quanto a gol segnati. Qualche attaccante "di peso" è tornato a regime, o si è sbloccato con una certa continuità ma non dobbiamo guardare solo al reparto avanzato.

Il focus sui possibili centrocampisti da bonus, pesante e non, resta d'attualità visti i numeri. Non sono in programma scontri diretti d'alta classifica ma le ultime settimane ci hanno fatto vedere che le trappole sono dietro l'angolo e pochissime partite possono definirsi "facili". Vediamo quindi di combinare i dati da inizio novembre a oggi per capire chi può continuare a dare un contributo fantacalcistico tra i centrocampisti, chi potrebbe (ri)sbloccarsi e chi invece non è ancora decollato. Pronti quindi per una panoramica sui centrocampisti consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 21^ giornata di Serie A

Quello che devi sapere

Pisa-Atalanta, venerdì ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO PISA

  • Touré


CONSIGLIATO ATALANTA

  • Zalewski


SCONSIGLIATO PISA

  • Marin


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • De Roon

1/10

Udinese-Inter, sabato ore 15

CONSIGLIATO UDINESE

  • Atta


CONSIGLIATO INTER

  • Barella


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Miller


SCONSIGLIATO INTER

  • Sucic

2/10
Napoli-Sassuolo, sabato ore 18

CONSIGLIATO NAPOLI

  • Elmas


CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Lipani


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Lobotka


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Matic

3/10

Cagliari-Juventus, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Mazzitelli


CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Locatelli


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Prati


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • McKennie

4/10
Parma-Genoa, domenica ore 12:30

CONSIGLIATO PARMA

  • Keita


CONSIGLIATO GENOA

  • Malinovskyi


SCONSIGLIATO PARMA

  • Oristanio


SCONSIGLIATO GENOA

  • Ellertsson

5/10

Bologna-Fiorentina, domenica ore 15

CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Ferguson


CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Brescianini


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Rowe


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Mandragora

6/10
Torino-Roma, domenica ore 18 su Sky Sport

CONSIGLIATO TORINO

  • Vlasic


CONSIGLIATO ROMA

  • El Shaarawy


SCONSIGLIATO TORINO

  • Ilkhan


SCONSIGLIATO ROMA

  • Pellegrini

7/10

Milan-Lecce, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO MILAN

  • Ricci


CONSIGLIATO LECCE

  • Coulibaly


SCONSIGLIATO MILAN

  • Saelemaekers


SCONSIGLIATO LECCE

  • Ramadani

8/10
Cremonese-Verona, lunedì ore 18:30

CONSIGLIATO CREMONESE

  • Payero


CONSIGLIATO VERONA

  • Bernede


SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Bondo


SCONSIGLIATO VERONA

  • Niasse

9/10

Lazio-Como, lunedì ore 20:45

CONSIGLIATO LAZIO

  • Taylor


CONSIGLIATO COMO

  • Perrone


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Zaccagni


SCONSIGLIATO COMO

  • Baturina

10/10
