Il presidente della Fiorentina è morto all'età di 76 anni. A comunicarlo è lo stesso club viola: "Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa. Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato"
Morte Commisso, il messaggio della Sampdoria
L’U.C. Sampdoria esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, presidente dell’A.C.F. Fiorentina. Alla famiglia, al club e ai tifosi viola le più sentite condoglianze da parte della società.
Morte Commisso, il cordoglio del Crotone
Il presidente Gianni Vrenna, il dg Raffaele Vrenna e tutto il Football Club Crotone esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Rocco B. Commisso, presidente dell’Acf Fiorentina. Imprenditore e uomo di sport, ha scritto una pagina importante della recente storia della Fiorentina. Alla famiglia Commisso, all’ACF Fiorentina e a tutto il popolo viola vanno la nostra vicinanza e le più sentite condoglianze.
Juventus: "Riposa in pace Rocco"
Simonelli: "Nel calcio con amore e generosita'"
Il ricordo di Rocco Commisso del presidente della Lega serie A Ezio Simonelli: "Un uomo di straordinaria energia e passione, che ha saputo legare la propria storia imprenditoriale e umana al mondo del calcio con grande generosità. Da Presidente della Fiorentina", ha ricordato Simonelli, "ha portato avanti un progetto ambizioso e coraggioso, ideato e costruito un centro sportivo all'avanguardia, sempre mosso da un amore autentico per i colori viola e da un forte senso di responsabilità verso la città di Firenze e i suoi tifosi. Alla moglie Catherine, ai figli e a tutta la famiglia Commisso rivolgo le più sentite condoglianze, unendomi al dolore di chi, in Italia e negli Stati Uniti, ha avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarne la visione, i valori e l'impegno costante per lo sviluppo del nostro calcio"
Il Verona: "Commisso ha lasciato un segno profondo nel calcio"
"Il Presidente Italo Zanzi, a nome di tutti i dirigenti, tecnici e giocatori di Hellas Verona FC, esprime le più sincere condoglianze alla famiglia Commisso e all’ACF Fiorentina per la scomparsa di Rocco B. Commisso, imprenditore e uomo di sport di grande passione e visione, che ha lasciato un segno profondo nel calcio e non solo."
Lotito: "Commisso ha dimostrato senso di responsabilità verso il calcio italiano"
“I nostri Club sono stati spesso vicini nella visione e hanno condiviso iniziative portate avanti in modo costruttivo. Ho sempre apprezzato e stimato Rocco Commisso, rispettandone il ruolo e il lavoro svolto alla guida della Fiorentina. Ha costruito un percorso serio e coerente, dimostrando attaccamento al Club e senso di responsabilità verso il calcio italiano. Alla sua famiglia, alla Società viola e ai suoi tifosi rivolgo le mie più sincere condoglianze.” Questo il messaggio del presidente della Lazio Claudio Lotito
Il messaggio della Lazio:
"La Società Sportiva Lazio esprime il proprio sincero cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, Presidente dell’ACF Fiorentina. Nel corso della sua presidenza, Rocco Commisso ha saputo costruire e consolidare un progetto solido, restituendo alla Fiorentina stabilità, identità e una visione chiara di crescita sportiva e strutturale. Un percorso portato avanti con determinazione, senso di responsabilità e profondo attaccamento al Club e alla sua tifoseria, lasciando un segno riconoscibile nel calcio italiano. In questo momento di grande dolore, la Lazio si unisce al lutto che ha colpito la famiglia Commisso, la Fiorentina e l’intera comunità viola."
Presidente Toscana Giani: "Ha fatto della Fiorentina una famiglia"
"La scomparsa del Presidente Rocco Commisso mi lascia con un dolore profondo. Se ne va un uomo che ha saputo legarsi a questa città con sincerità, passione e grande umanità, facendo della Fiorentina non solo una squadra, ma una famiglia. Rocco ha amato Firenze e i fiorentini, i colori viola, i giovani, il lavoro quotidiano e il futuro. Alla moglie Catherine, ai figli, ai familiari, alla ACF Fiorentina e a tutti i tifosi va il mio più sincero cordoglio e l’abbraccio della Toscana. Grazie di tutto Presidente!". Così Eugenio Giani, presidente della Toscana.
Il messaggio del Parma
"Il Presidente Kyle J. Krause, il CEO Federico Cherubini e tutta la società Parma Calcio esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Rocco B. Commisso, Presidente dell’ACF Fiorentina"
Il cordoglio di De Laurentiis
"Con Rocco Commisso se ne va una persona di grande spessore umano e imprenditoriale. La mia sincera vicinanza alla moglie Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, alle sorelle Italia e Raffaelina, e a tutta la sua famiglia. Un'enorme perdita anche per la Fiorentina e per il calcio italiano."
New York Cosmos: "Un leader appassionato"
"Rendiamo omaggio alla vita di Rocco B. Commisso, un leader appassionato che ha dedicato la sua vita al calcio e al futuro di questo sport in questo Paese. Rocco ha lottato per il meglio del calcio americano, credendo nella crescita di questo sport, nell'importanza della comunità e nel potere dei club di ispirare le prossime generazioni. I New York Cosmos esprimono le loro più sentite condoglianze alla moglie Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, alla sua famiglia allargata e a tutti coloro le cui vite sono state toccate da Rocco". Così su X i New York Cosmos rendono omaggio al presidente della Fiorentina, Rocco B. Commisso, scomparso oggi.
La storia di Rocco Commisso
Nato il 25 novembre 1949 a Marina di Gioiosa Ionica, in Calabria, si era trasferito da bambino con la famiglia negli Stati Uniti. Ha fondato Mediacom nel 1995 con l’obiettivo di acquisire e rilanciare sistemi via cavo nelle comunità più piccole e meno servite del Paese. Da sempre appassionato di calcio, nel 2017 ha comparto i New York Cosmos, poi acquisiti nel 2025 da North Jersey Pro Soccer (la famiglia Commisso mantiene una quota di minoranza nel club). Dal 2019 è il proprietario della Fiorentina.
La fondazione di Mediacom
Nel 1995 Commisso fondò Mediacom con l’obiettivo di acquisire e rilanciare sistemi via cavo nelle comunità più piccole e meno servite del Paese. Nel 2000 ha guidato con successo la quotazione in borsa di Mediacom, aprendo la strada alla crescita straordinaria dell’azienda fino a diventare il quinto operatore via cavo degli Stati Uniti, offrendo servizi di dati ad alta velocità, video, telefonia e mobile a oltre 3 milioni di famiglie e imprese in 22 Stati. Nel 2011 ha riportato l’azienda in ambito privato e oggi Mediacom è interamente di proprietà della famiglia Commisso
Il Viola Park, la sua creatura
Uno dei suoi più grandi risultati è stata la realizzazione del 'Rocco B. Commisso Viola Park', la casa della Fiorentina. Esteso su 26 ettari, ospita gli allenamenti della prima squadra maschile e le partite della squadra femminile, oltre che quelle delle formazioni giovanili.
Il comunicato della Fiorentina: "Il nostro amato presidente ci ha lasciati"
Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso. Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa. Per la sua famiglia è stato un esempio, una guida, un uomo leale e fedele che accanto a sua moglie Catherine ha raggiunto il traguardo di 50 anni di matrimonio e con i suoi figli è stato un padre severo e amabile, come era il suo carattere, dolce e deciso. Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato, passando giornate indimenticabili con i ragazzi e le ragazze delle squadre giovanili, con una carezza e un sorriso sempre per tutti. Inarrestabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi alle sue aziende Mediacom e Fiorentina e al futuro di queste.
"Il calcio era il suo amore e la Fiorentina nel suo cuore"
"Il calcio era il suo amore e la Fiorentina lo è diventata sette anni fa quando Rocco ha preso il comando del club Viola e ha iniziato ad amare i suoi tifosi, i colori e la città di Firenze. ‘Chiamatemi Rocco’ aveva semplicemente detto a tutti, con la sua straordinaria empatia. Ed è sempre stato vicino a Firenze e ai fiorentini, nella quotidianità e anche nel periodo più difficile dell’emergenza Covid quando la campagna ‘Forza e Cuore’ ha destinato ingenti donazioni agli ospedali cittadini. Il Rocco B. Commisso Viola Park, la casa della Fiorentina, vivrà per sempre portando il suo nome. Un segno indelebile dell'affetto e della voglia di guardare al futuro dei giovani. Proprio i ‘suoi’ ragazzi che sono cresciuti nel vivaio, conquistando trofei giovanili e proseguendo il proprio percorso nelle prime squadre maschili e femminili della Fiorentina. Sotto la sua guida la Fiorentina ha raggiunto due finali di Conference League e una finale di Coppa Italia".
"Ci manchi e ci mancherai sempre"
"La famiglia Commisso desidera ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicino in questi momenti così delicati ed è certa che il ricordo e la memoria di Rocco rimarrà per sempre nei cuori delle tante persone che gli hanno voluto bene e che hanno passato momenti difficili e momenti bellissimi insieme a lui.
Un pensiero grande in un momento così triste va a tutte le persone della Fiorentina, staff, giocatori, dipendenti, a tutti le persone che conoscevano Rocco, a tutto il popolo viola e soprattutto a tutti quei ragazzi e quelle ragazze che continueranno a portare in Italia e nel mondo i colori viola e il ricordo del nostro Rocco. Ci manchi e ci mancherai sempre", si conclude così il comunicato diffuso dalla Fiorentina.
L'avventura di Commisso alla Fiorentina iniziò nel 2019
Nel giugno 2019, Commisso ha acquisito la Fiorentina diventandone presidente, sfiorando per almeno due volte la Conference League e raggiungendo una finale di Coppa Italia.
Il cumunicato della Fiorentina: "Il suo amore per il club è stato grande"
"Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa. Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato". E' un passaggio del comunicato con cui il club viola ha dato la notizia della morte del suo presidente Rocco Commisso.
E' morto Rocco Commisso, la Fiorentina piange il suo presidente
