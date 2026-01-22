Inter-Pisa, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
La sfida di San Siro tra Inter e Pisa apre la 22^ giornata di Serie A. Un po' di turnover per Chivu che in avanti punta sulla coppia Lautaro-Esposito. In difesa c'è De Vrij, anche Zielinski e Carlos Augusto dal 1'. Gilardino si affida a Meister titolare, supportato da Moreo e Tramoni. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45
FORMAZIONI UFFICIALI
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Esposito. All. Chivu
L'Inter ha vinto le ultime sei sfide contro il Pisa in Serie A, realizzando 18 gol (tre di media a match); solo una volta il club toscano ha perso sette gare consecutive contro una singola formazione nel massimo campionato: la Juventus (tra il 1987 e il 2025).
Gli incroci al Meazza
L'Inter ha vinto sei delle sette partite casalinghe contro il Pisa in Serie A, tra cui le cinque più recenti - la formazione toscana ha ottenuto un solo successo in trasferta contro il club meneghino nel massimo campionato: 1-0 il 6 marzo 1983.
Il dato che fa sorridere l'Inter
L'Inter ha vinto 16 delle 21 partite in questa Serie A: in tutte le precedenti cinque occasioni in cui i nerazzurri erano riusciti ad ottenere almeno altrettanti successi dopo 21 gare stagionali nel torneo, hanno sempre poi vinto lo scudetto a fine stagione (l'ultima nel 2023/24) - in più, in tutte le cinque precedenti occasioni hanno anche vinto la 22^ partita.
L'Inter ha chiuso la porta?
L'Inter ha mantenuto la porta inviolata negli ultimi due match di campionato (contro Lecce e Udinese) e potrebbe registrare almeno tre clean sheet di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025 (quattro in quel caso).
Inter perfetta contro chi lotta per la salvezza
L'Inter è l'unico club ad aver vinto tutte le sfide (10 su 10) contro formazioni attualmente nella parte bassa della classifica in questa stagione di Serie A; i nerazzurri sono anche la formazione che ha subito meno gol (quattro) e realizzato più reti (25) contro queste squadre.
Quanti 'X' lontano da casa per il Pisa
Il Pisa ha pareggiato sei delle ultime sette trasferte di campionato (1 sconfitta); più in generale, la squadra toscana è quella che ha registrato più pareggi fuori casa in questa stagione di Serie A (7 su 10), anche se è l'unica ancora senza vittoria in gare esterne.
Pisa 5° miglior attacco in trasferta
Nonostante sia la formazione che ha subito più reti in trasferta (20) nel campionato in corso, il Pisa ha segnato 14 gol fuori casa: solo Bologna (18), Inter (17), Milan (17) e Como (17) hanno realizzato più reti lontano da casa del club toscano (a quota 14 anche il Napoli).
Rendimenti opposti nei tiri da fuori
Da una parte l'Inter (sette, al pari del Milan) è una delle due squadre con più gol segnati da fuori area in questo campionato, dall'altra il Pisa è l'unica ancora a secco di reti dalla distanza.
Lautaro vicino a battere il 'sé stesso' di un anno fa
Lautaro Martínez (11 gol in 21 match nella Serie A 2025/26) è ad un solo gol di distanza dall'eguagliare il bottino di reti dello scorso campionato (12 marcature, ma in 31 presenze). L'argentino ha segnato 16 gol nelle sue ultime 20 sfide contro squadre neopromosse in Serie A, inclusa una doppietta contro il Pisa lo scorso 30 novembre.
Che impatto per Durosinmi
Dopo il gol all'esordio contro l'Atalanta, Rafiu Durosinmi potrebbe diventare solo il terzo calciatore a segnare in entrambe le sue prime due presenze in assoluto in Serie A arrivate giocando per una squadra neopromossa nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Dario Hübner nel 1997 con il Brescia e Riccardo Zampagna nel 2004 con il Messina.