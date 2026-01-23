Il Cagliari è su Augustin Albarracin, classe 2005 talento uruguaiano del Boston River. Si lavora per prenderlo subito in prospettiva con un contratto fino al 2030. Il Cagliari per Augustin Albarracin ha offerto 2 milioni più il 50% sulla futura plusvalenza. La richiesta del Boston River è intorno ai 3,5 milioni. I rapporti tra i due club sono molto buoni, il giocatore è molto vicino ai rossoblù