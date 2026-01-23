Offerte Sky
Calciomercato 2026, ultime news di oggi in diretta LIVE

live Calciomercato

Qui in diretta tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Da non perdere 'Calciomercato l'Originale' questa sera e per tutta la settimana LIVE da Prato Nevoso

IL TABELLONE 

Calciomercato, le news di oggi

La Reggiana chiude per Yeferson Paz del Sassuolo

La Reggiana sta chiudendo per Yeferson Paz del Sassuolo. Si tratta poi anche uno scambio Benali-Mendicino con l'Entella

Genoa, chiuso Zätterström dallo Sheffield United

Dopo Baldanzi il Genoa ha chiuso un'altra trattativa: ecco Nils Zätterström dallo Sheffield United. Il difensore classe 2005 è atteso nelle prossime ore atteso in città per le visite

Lucca lascia il Napoli: è fatta con il Nottingham Forest

Lorenzo Lucca saluta il Napoli per trasferirsi al Nottingham Forest. L'attaccante ceduto in prestito con diritto di riscatto per 2 milioni più 35 di riscatto

Cagliari su Albarracin del Boston River

Il Cagliari è su Augustin Albarracin, classe 2005 talento uruguaiano del Boston River. Si lavora per prenderlo subito in prospettiva con un contratto fino al 2030. Il Cagliari per Augustin Albarracin ha offerto 2 milioni più il 50% sulla futura plusvalenza. La richiesta del Boston River è intorno ai 3,5 milioni. I rapporti tra i due club sono molto buoni, il giocatore è molto vicino ai rossoblù

Roma, Venturino arrivato in città: il video

Ascolta "Buongiorno Calciomercato", il podcast di Gianluca Di Marzio

l tempo di un caffè per scoprire da Gianluca Di Marzio tutto quello che è successo nelle ultime ore di mercato in Italia e nel mondo. "Buongiorno Calciomercato" è un podcast esclusivo disponibile dalle prime ore del mattino su Sky Sport Insider per tutti gli abbonati

'Buongiorno Calciomercato': ascolta il PODCAST di Gianluca Di Marzio

'Buongiorno Calciomercato': ascolta il PODCAST di Gianluca Di Marzio

Casemiro, addio allo United a giugno

Casemiro lascerà il Manchester United a fine stagione: ad annunciarlo è lo stesso centrocampista brasiliano sul sito del club

Ufficiale, Casemiro lascerà il Manchester United a fine stagione

Ufficiale, Casemiro lascerà il Manchester United a fine stagione

