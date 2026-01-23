Qui in diretta tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Da non perdere 'Calciomercato l'Originale' questa sera e per tutta la settimana LIVE da Prato Nevoso
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Napoli, accordo raggiunto per l'arrivo di Giovane
- Napoli, Lucca al Nottingham Forest
- Juventus, Ottolini a Istanbul per provare a chiudere per En-Nesyri
- Juventus, piace Juanlu Sanchez del Siviglia
- Milan, rinnovo Maignan: nei prossimi giorni l'appuntamento finale
- Roma: Baldanzi va al Genoa, in arrivo Venturino
La Reggiana chiude per Yeferson Paz del Sassuolo
La Reggiana sta chiudendo per Yeferson Paz del Sassuolo. Si tratta poi anche uno scambio Benali-Mendicino con l'Entella
Genoa, chiuso Zätterström dallo Sheffield United
Dopo Baldanzi il Genoa ha chiuso un'altra trattativa: ecco Nils Zätterström dallo Sheffield United. Il difensore classe 2005 è atteso nelle prossime ore atteso in città per le visite
Lucca lascia il Napoli: è fatta con il Nottingham Forest
Lorenzo Lucca saluta il Napoli per trasferirsi al Nottingham Forest. L'attaccante ceduto in prestito con diritto di riscatto per 2 milioni più 35 di riscatto
Cagliari su Albarracin del Boston River
Il Cagliari è su Augustin Albarracin, classe 2005 talento uruguaiano del Boston River. Si lavora per prenderlo subito in prospettiva con un contratto fino al 2030. Il Cagliari per Augustin Albarracin ha offerto 2 milioni più il 50% sulla futura plusvalenza. La richiesta del Boston River è intorno ai 3,5 milioni. I rapporti tra i due club sono molto buoni, il giocatore è molto vicino ai rossoblù
Roma, Venturino arrivato in città: il video
Casemiro, addio allo United a giugno
Casemiro lascerà il Manchester United a fine stagione: ad annunciarlo è lo stesso centrocampista brasiliano sul sito del club