Ricavi squadre 2024-2025, la classifica di Deloitte: Inter, Milan e Juve in crescita
È stata pubblicata la 29^ edizione della Deloitte Football Money League che svela la classifica dei 20 club di calcio che hanno registrato i maggiori ricavi a livello mondiale nella stagione 2024/25: solo una squadra supera il miliardo di euro, ci sono tre italiane nella top 20
- I primi 20 club hanno registrato complessivamente ricavi record pari a 12,4 miliardi di euro, con un aumento dell'11% rispetto al 2023/24;
- I ricavi commerciali hanno raggiunto i 5,3 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 4,9 miliardi di euro del 2023/24, e rappresentano la quota maggiore di ricavi per il terzo anno consecutivo;
- I ricavi derivanti dai matchday si confermano la fonte di ricavo in più rapido aumento, con un incremento del 16% su base annua
- ricavi commerciali: 71.4 milioni
- matchday: 47.1 milioni
- diritti tv: 157.5 milioni
- differenza rispetto alla stagione precedente: -14%
- ricavi commerciali: 72.1 milioni
- matchday: 62.8 milioni
- diritti tv: 148.4 milioni
- differenza rispetto alla stagione precedente: +27%
- ricavi commerciali: 105.6 milioni
- matchday: 70.2 milioni
- diritti tv: 120.5 milioni
- differenza rispetto alla stagione precedente: +79%
- ricavi commerciali: 139.2 milioni
- matchday: 67.6 milioni
- diritti tv: 191.6 milioni
- differenza rispetto alla stagione precedente: +7%
- ricavi commerciali: 159.8 milioni
- matchday: 64.5 milioni
- diritti tv: 177.4 milioni
- differenza rispetto alla stagione precedente: +13%
- ricavi commerciali: 162.5 milioni
- matchday: 87 milioni
- diritti tv: 160.9 milioni
- differenza rispetto alla stagione precedente: +3%
- ricavi commerciali: 83.3 milioni
- matchday: 80.2 milioni
- diritti tv: 286.7 milioni
- differenza rispetto alla stagione precedente: +45%
- ricavi commerciali: 156 milioni
- matchday: 79.9 milioni
- diritti tv: 218.6 milioni
- differenza rispetto alla stagione precedente: +11%
- ricavi commerciali: 209.2 milioni
- matchday: 94.9 milioni
- diritti tv: 227.2 milioni
- differenza rispetto alla stagione precedente: +3%
- ricavi commerciali: 152.5 milioni
- matchday: 108 milioni
- diritti tv: 277 milioni
- differenza rispetto alla stagione precedente: +37%
- ricavi commerciali: 239 milioni
- matchday: 103.2 milioni
- diritti tv: 241.8 milioni
- differenza rispetto alla stagione precedente: +7%
- ricavi commerciali: 329.7 milioni
- matchday: 150.5 milioni
- diritti tv: 192.4 milioni
- differenza rispetto alla stagione precedente: +9%
- ricavi commerciali: 396.6 milioni
- matchday: 190.7 milioni
- diritti tv: 205.8 milioni
- differenza rispetto alla stagione precedente: +3%
- ricavi commerciali: 314 milioni
- matchday: 183.1 milioni
- diritti tv: 324.6 milioni
- differenza rispetto alla stagione precedente: +15%
- ricavi commerciali: 408.4 milioni
- matchday: 89.3 milioni
- diritti tv: 331.5 milioni
- differenza rispetto alla stagione precedente: -1%
- ricavi commerciali: 365.7 milioni
- matchday: 149.8 milioni
- diritti tv: 320.7 milioni
- differenza rispetto alla stagione precedente: +17%
- ricavi commerciali: 367.1 milioni
- matchday: 176.6 milioni
- diritti tv: 293.2 milioni
- differenza rispetto alla stagione precedente: +4%
- ricavi commerciali: 461.5 milioni
- matchday: 147.2 milioni
- diritti tv: 251.9 milioni
- differenza rispetto alla stagione precedente: +12%
- ricavi commerciali: 522.3 milioni
- matchday: 209.7 milioni
- diritti tv: 242.8 milioni
- differenza rispetto alla stagione precedente: +27%
- ricavi commerciali: 593.6 milioni
- matchday: 232.5 milioni
- diritti tv: 334.9 milioni
- differenza rispetto alla stagione precedente: +11%