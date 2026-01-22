 Ricavi squadre 2024 2025, classifica della Football Money League di Deloitte | Sky Sport
Ricavi squadre 2024-2025, la classifica di Deloitte: Inter, Milan e Juve in crescita

È stata pubblicata la 29^ edizione della Deloitte Football Money League che svela la classifica dei 20 club di calcio che hanno registrato i maggiori ricavi a livello mondiale nella stagione 2024/25: solo una squadra supera il miliardo di euro, ci sono tre italiane nella top 20

