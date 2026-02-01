Offerte Sky
Serie AGiornata 23 - domenica 1 febbraio 2026Giornata 23 - dom 1 feb
Fine
Parma
Cambiaso A. 51' (Aut.)
1 - 4
Juventus
Bremer 15', 54'McKennie W. 37'David J. 64'
Parma
Cambiaso A. 51' (Aut.)
1 - 4 Juventus
Bremer 15', 54'McKennie W. 37'David J. 64'
Parma-Juventus 1-4: video, gol e highlights

Vittoria preziosa in chiave Champions per la Juve che batte il Parma 4-1 va a –1 dal Napoli e a +2 sulla Roma (una gara in meno). Bianconeri dominanti nel primo tempo: Conceiçao colpisce una traversa, Bremer segna il vantaggio e McKennie raddoppia. A inizio ripresa il Parma la riapre grazie a un autogol di Cambiaso ma la Juve risponde subito: Bremer segna una doppietta. La squadra di Cuesta soffre e incassa anche il quarto gol con un tap-in facile facile di David

