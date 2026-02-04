Serie AGiornata 24 - domenica 8 febbraio 2026Giornata 24 - dom 8 feb
Bologna-Parma 0-1: decide il gol di Ordonez al 95'
Il Parma vince il derby. Un tiro da fuori di Ordonez, al 1° gol in Serie A, decide al 95' una partita in cui quasi tutte le emozioni si concentrano nel finale. Al 18' Collu espelle Pobega dopo una revisione al Var, nella ripresa annulla un autogol di Castro per posizione irregolare e influente di Pellegrino, al 79' invece va fuori Troilo per doppio giallo. Prima dello svantaggio Orsolini colpisce il palo, dopo il gol Corvi decisivo ancora sull'azzurro e nell'evitare l'autorete di Del Prato