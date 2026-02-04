Prima vittoria nel 2026 per il Lecce. Al Via del Mare viene battuto 2-1 l'Udinese con una punizione a giro di Lameck Banda al 90'. Ottimo inizio giallorosso, con la prima rete in Italia di Gandelman al 5' grazie a un doppio svarione di Solet e Karlstrom. Il difensore però si riscatta segnando il rigore del pareggio al 26' (fallo di Gaspar su Zemura). Nel finale i padroni di casa ci provano di più e i cambi di Di Francesco (fischiati all'inizio dal pubblico) fanno la differenza

CLASSIFICA - PAGELLE