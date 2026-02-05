Anche l'ad Carnevali ha parlato a Sky prima della gara: "Nessuna partita è scontata, credo che l'Inter sia la più forte del campionato e per noi fare punti contro di loro sarebbe un risultato straordinario. Dispiaciuti di non avere lo stadio pieno (per la vicenda del peterdo tirato dalla curva interista contro la Cremonese, ndr), è un danno per lo spettacolo e per lo sport". Infine dallo studio Sky due domande sui temi che in queste ore fanno discutere: "Si gioca troppo? Dipende. I grandi club giocano di più ma sono anche quelli che hanno più risorse economiche e possibilità di spendere. Sul Var, bisognerà fare una riflessione, sono assolutamente d'accordo con De Rossi" (qui sotto le parole dell'allenatore del Genoa dopo il rigore fischiato al Napoli)