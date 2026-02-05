Sassuolo-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Al Mapei il Sassuolo ospita l’Inter che cerca l’allungo in vetta sul Milan (che recupererà la gara con il Como il 18 febbraio). Grosso punta sul tridente d’attacco Berardi-Pinamonti-Laurienté. Parte fuori il nuovo arrivo Nzola. Chivu con Lautaro-Thuram davanti; in mezzo torna Zielinski con Sucic e Mkhitaryan mezzali. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
SASSUOLO (4-3-3): Muric: Walukiewicz; Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu
in evidenza
Luis Henrique a Sky: "Il mio ruolo è un po' cambiato rispetto a Marsiglia"
Luis Henrique ha parlato così a Sky: "Segnare e fare assist è importante ma è cambiato un po' il mio lavoro rispetto a quello che facevo al Marsiglia. Sono felice di sentire la fiducia del mister". Lorenzo Minotti in studio spiega: "Al Marsiglia giocava quasi attaccante e all'Inter ha fatto vedere che sa essere un giocatore molto ordinato: i suoi numeri in fase di costruzione dimostrano che sa giocare sotto pressione, non perde quasi mai la palla. Deve aumentare in personalità e prendersi qualche rischio in più negli ultimi metri"
Carnevali (Sassuolo): "Sul Var d'accordo con De Rossi"
Anche l'ad Carnevali ha parlato a Sky prima della gara: "Nessuna partita è scontata, credo che l'Inter sia la più forte del campionato e per noi fare punti contro di loro sarebbe un risultato straordinario. Dispiaciuti di non avere lo stadio pieno (per la vicenda del peterdo tirato dalla curva interista contro la Cremonese, ndr), è un danno per lo spettacolo e per lo sport". Infine dallo studio Sky due domande sui temi che in queste ore fanno discutere: "Si gioca troppo? Dipende. I grandi club giocano di più ma sono anche quelli che hanno più risorse economiche e possibilità di spendere. Sul Var, bisognerà fare una riflessione, sono assolutamente d'accordo con De Rossi" (qui sotto le parole dell'allenatore del Genoa dopo il rigore fischiato al Napoli)
De Rossi: 'Rigore poco chiaro, così si rischia una deriva'Vai al contenuto
Chivu a Sky: "Bello avere una rosa così coinvolta. Lautaro un piacere"
Prima del fischio d'inizio, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Sky: "Servono attenzione e atteggiamento per vincere oggi, e capire la modalità con cui farlo. Il Sassuolo è una squadra che mette sempre tutti in difficoltà". Sull'ampio turnover fatto in Coppa Italia (oggi 9 cambi rispetto a quella gara): "La cosa più bella è che abbiamo una rosa coinvolta al 100%. Il campionato è lungo è c'è bisogno di ambizione". Su Lautaro, a -1 da Boninsegna nella classifica all-time interista: "Di lui colpiscono la fame e la voglia di essere determinante, ma anche di allenarsi e vivere la giornata per migliorarsi. Un piacere vederlo per chi ama il calcio"
Perché c'è un giocatore del Super Bowl con la maglia dell'Inter?
Aspettando la 60^edizione del Super Bowl fra New England e Seattle, c'è anche un po' di Italia in California. Avevate mai visto un gigante NFL indossare la maglia di una squadra di calcio italiana? Cliff Avril, leggenda dei Seahawks, l'ha fatto e ha convinto i protagonisti di oggi di Seattle a lanciarsi in qualche palleggio... Ecco come è nato questo legame tra Inter e NFL: leggi qui
L'arrivo dell'Inter al Mapei
I nerazzurri sono arrivati da poco allo stadio e ora raggiungeranno il loro spogliatoio, già pronto
Sassuolo, le scelte di Grosso
Grosso conferma gli undici che hanno battuto il Pisa nell’ultima giornata. Davanti c’è ancora il tridente composto da Berardi, dall’ex Pinamonti e da Laurienté. Linea di difesa a 4 con Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig. A centrocampo l’esperienza di Matic al centro con Thorstvedt e Koné. Il mercato ha portato Nzola, che dovrebbe trovare spazio a gara in corso
- SASSUOLO (4-3-3): Muric: Walukiewicz; Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso
Inter, le scelte di Chivu
Chivu cambia nove undicesimi rispetto alla gara contro il Torino di Coppa Italia: di fatto “confermati” Mkhitaryan e Thuram, che torna a far coppia con Lautaro in attacco. Torna anche la diesa “titolare” con Bisseck-Akanji-Bastoni davanti a Sommer, sulle fasce rientrano Luis Henrique e Dimarco. Ancora out Barella e Calhanoglu, il regista sarà Zielinski con Sucic e Mkhitaryan mezzali
- INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu
Perché è stata rinviata Milan-Como
In questa 24^ giornata il Milan avrebbe dovuto affrontare il Como a San Siro, stadio che però è stato il palcoscenico della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Dinanzi alla necessità di rinviare la gara, si era inizialmente ipotizzato lo spostamento della partita in Australia, poi il mancato accordo ha portato alla decisione di recuperare Milan-Como mercoledì 18 febbraio 2026 alle 20.45, a San Siro
La situazione in classifica
Ieri il Napoli ha battuto il Genoa in pieno recupero, portandosi a -1 dal Milan secondo. Ora tocca all'Inter, che vincendo allungherebbe provvisoriamente a +8 sui rossoneri, che recupereranno la loro partita di questa giornata solo il 18 febbraio (contro il Como). Il Sassuolo viene da due successi di fila e potrebbe agganciare la Lazio, che sarà impegnata poi alle 20.45 in casa della Juventus
La classifica di Serie A aggiornataVai al contenuto
Nonostante l'Inter abbia vinto sei delle ultime nove sfide contro il Sassuolo in Serie A (3 sconfitte), i nerazzurri sono stati sconfitti in due delle tre più recenti.
Il Sassuolo ha vinto 10 gare di Serie A contro l'Inter (2 pareggi, 11 sconfitte), contro nessuna squadra ha registrato più successi nella competizione (10 anche contro l'Hellas Verona).
Il Sassuolo è rimasto imbattuto in ben otto delle ultime 10 partite contro l'Inter nel girone di ritorno di Serie A, grazie a sei successi e due pareggi nel parziale (2 sconfitte).
Nessuna squadra ha ottenuto più successi (18) e più punti (55) dell'Inter in stagione nei cinque grandi campionati europei (in entrambi i casi alla pari del Barcellona); inoltre, solo Bayern Monaco (74) e blaugrana (60) hanno segnato più reti dei nerazzurri (52).
Il Sassuolo ha vinto le ultime due gare di campionato, dopo una serie di tre sconfitte consecutive; l'ultima volta che ha trovato più successi consecutivi in Serie A risale a marzo 2023 (quattro in quell'occasione).
L'Inter ha vinto tutte le ultime sette trasferte di campionato e solo due volte in tutta la sua storia in Serie A ha registrato più successi esterni di fila: 11 tra ottobre 2006 e marzo 2007, con Roberto Mancini allenatore e otto proprio nello scorso campionato (tra settembre 2024 e gennaio 2025), sotto la gestione di Simone Inzaghi.
Da un lato, l'Inter è la squadra che ha subito meno tiri nello specchio in questa Serie A (61), dall'altra solo la Cremonese (127) ne ha concessi più del Sassuolo (119).
Nemanja Matic è, insieme a Luka Modric, uno dei due giocatori che hanno collezionato almeno 20 presenze nei cinque grandi campionati europei in corso dopo aver compiuto 37 anni; il centrocampista del Sassuolo è, inoltre, il calciatore che ha guadagnato più possessi in questa Serie A, 140.
Tra i giocatori che sono andati a segno esclusivamente con una sola squadra in Serie A, solo sei giocatori hanno realizzato più reti di Lautaro Martinez (128) e Domenico Berardi (127, alla pari di Andriy Shevchenko): Francesco Totti (250), Alessandro Del Piero (188), Giampiero Boniperti (178), Luigi Riva (156), Ezio Pascutti (130) e Roberto Bettega (129).
Federico Dimarco ha servito otto assist in questo campionato; nessun difensore ha fatto meglio nelle prime 24 giornate di Serie A da quando questo dato è disponibile (dal 2004/05) - fermi a quota otto anche Pablo Armero nel 2011/12 e Nuno Tavares nel 2024/25.