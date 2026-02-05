Bremer è, insieme a Tarik Muharemovic, uno dei due difensori centrali con più di un gol segnato e più di un assist servito in questa Serie A; nonostante abbia giocato appena 13 gare nel torneo in corso, il giocatore della Juventus ha già preso parte a cinque reti (tre centri e due assist) e non ha mai fatto meglio in una singola stagione nella competizione (cinque anche nel 2020/21 e nel 2022/23). Bremer (+1) è, inoltre, insieme a Leo Østigård (+2) uno dei due soli difensori che hanno segnato più gol rispetto alle volte che sono stati superati in dribbling in questa Serie A