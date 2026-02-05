L'ultima volta in cui la Juventus è stata sopra di due gol per poi essere raggiunta sul pari in Serie A è stata proprio contro la Lazio, il 16 maggio 2022; reti di Vlahovic e Morata per i bianconeri, autogol di Alex Sandro e gol di Milinkovic-Savic nel recupero per i biancocelesti
Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo la rovinosa eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Atalanta, la Juventus vuole riprendere il cammino verso la qualificazione in Champions e affronta la Lazio. Spalletti con Yildiz di nuovo titolare, gioca Cabal, McKennie sulla trequarti. Sarri con Romagnoli in panca, gioca Provstaagrd. Maldini al centro dell'attacco con Isaksen e Pedro. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky alle 20.45
LE FORMAZIONI UFFICIALI
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; Cabal, Locatelli, Thuram, Cambiaso; McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri
Nelle ultime nove sfide tra Juventus e Lazio, in Serie A, non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: nel parziale quattro successi bianconeri, due pareggi e tre vittorie biancocelesti.
La Juventus è anche la squadra che ha segnato più gol contro la Lazio in Serie A: 288 per i bianconeri, almeno 19 più che ogni altra avversaria contro i biancocelesti.
La Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Lazio in Serie A: 87 successi bianconeri, con 37 vittorie biancocelesti e 39 pareggi a completare il quadro.
Lazio, le scelte di formazione
Sarri recupera Romagnoli ma per la panchina, gioca Provstgaard. Maldini il riferimento più avanzato dal tridente completato da Isaksen e Pedro. A centroocampo Basic e Taylor ai fianchi di Cataldi
Juve, le scelte di formazione
Spalletti manda in campo Yildiz dal 1' dopo il rinnovo di contratto. In difesa c'è Koopmeiners, Cabal sulla destra, McKennie sulla trequarti, a sinistra confermato Cambiaso
Statistiche e curiosità
Parziale in equilibrio nelle ultime otto sfide di Serie A tra Juventus e Lazio, con tre vittorie a testa e due pareggi - i bianconeri avevano vinto ben 12 delle 15 precedenti gare contro i biancocelesti nella competizione (1 pareggio, 2 sconfitte).
Lazio a caccia del secondo successo di fila con la Juve
La Lazio ha vinto la gara d'andata contro la Juventus per 1-0 e l'ultima volta che ha trovato il successo in entrambe le sfide stagionali contro i bianconeri in Serie A risale al 1942/43.
Juve sempre in gol nelle ultime 12 gare interne contro la Lazio
La Juventus ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 12 gare interne contro la Lazio in campionato, realizzando una media di 2.3 reti a incontro; inoltre, i bianconeri hanno vinto le ultime tre partite casalinghe contro i biancocelesti in Serie A e l'ultima volta che hanno registrato una serie di quattro successi domestici contro questa avversaria è stata tra il 2013 e il 2017.
Juve, con il Napoli, imbattuta in casa in questa Serie A
La Juventus è, insieme al Napoli, una delle due squadre imbattute in casa in questa Serie A (7 vittorie, 4 pareggi); inoltre, solo l'Inter (33) ha segnato più reti dei bianconeri (23) in gare interne in questo torneo, che allo stesso tempo hanno incassato più gol (otto) solo rispetto a Roma (sei) e Como (sette).
Lazio, nessuna squadra ha segnato meno gol in trasferta
Nessuna squadra ha segnato meno gol della Lazio fuori casa in questa Serie A, appena sei in 11 trasferte (alla pari del Lecce); l'ultima volta che i biancocelesti hanno realizzato al massimo sei centri dopo le prime 12 gare esterne in una stagione di Serie A risale al 1989/90
Juve, sette vittorie nelle ultime nove gare di Serie A
La Juventus ha vinto ben sette delle ultime nove gare di Serie A (1 pareggio, 1 sconfitta), nello stesso periodo solo l'Inter (otto) ha registrato più successi rispetto ai bianconeri nel torneo, che invece hanno segnato più gol rispetto a ogni altra formazione nello spesso parziale (21 centri)
Lazio squadra che ha tentato meno cross su azione
La Lazio è la squadra che ha tentato meno cross su azione in questa Serie A (190); dall'altra parte, solo l'Inter (407) ne ha effettuati più della Juventus (355, al pari del Bologna).
Lazio squadra che ha segnato più gol nel recupero del secondo tempo
La Lazio è la squadra che ha segnato più gol nel corso dei minuti di recupero del secondo tempo in questa Serie A (cinque, ben il 21% delle loro reti realizzate nel torneo in corso) - dall'altra parte, la Juventus è tra le quattro squadre che non hanno ancora subito reti dopo 90° minuto (alla pari di Atalanta, Milan e Napoli)
Pedro a caccia della 150^ presenza con la maglia della Lazio
La prossima sarà la 150^ partita di Serie A con la maglia della Lazio per Pedro; tutte queste sono arrivate ad almeno 34 anni compiuti e solo tre stranieri nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) hanno giocato così tante gare dopo aver raggiunto questa età nella competizione: Javier Zanetti (227), Samir Handanovic (161) e Rodrigo Palacio (153).
I numeri di Bremer in questa Serie A
Bremer è, insieme a Tarik Muharemovic, uno dei due difensori centrali con più di un gol segnato e più di un assist servito in questa Serie A; nonostante abbia giocato appena 13 gare nel torneo in corso, il giocatore della Juventus ha già preso parte a cinque reti (tre centri e due assist) e non ha mai fatto meglio in una singola stagione nella competizione (cinque anche nel 2020/21 e nel 2022/23). Bremer (+1) è, inoltre, insieme a Leo Østigård (+2) uno dei due soli difensori che hanno segnato più gol rispetto alle volte che sono stati superati in dribbling in questa Serie A